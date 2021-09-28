巷仔內／為唱「塔綠班」道歉　高虹安畢竟不是柯文哲

民眾黨不分區立委高虹安日前在網路節目上高唱「塔綠班之歌」，歌詞中提到「綠畜」二字，引發綠營人士圍剿。過了一週，高虹安才終於道歉。對照事發當時，不僅高虹安本人自豪表示「想先看清楚到底有多少貨真價實的塔綠班、聖蟑士會對號入座」，就連民眾黨主席柯文哲也沾沾自喜，直言「感謝高虹安衝高網路聲量」，而現在事過境遷，高虹安悄悄在臉書上PO文道歉，實則有種「大街罵人、小巷道歉」的感覺。
記者丁上程／特稿
2021-09-28 16:55:06
高虹安為何會在一週後致歉？除了避免此事變成2022年選戰時，淪為競爭對手攻擊的把柄外，最主要的原因莫過於事發後並未爭取到額外正面聲量，反而讓自己的負面聲量增長；而柯文哲所稱的「爭取高聲量」也僅是短期的政治紅利，若非高虹安在臉書上PO文道歉，網路上對她的討論聲量，其實也與過去相差無幾。
高虹安畢竟不是柯文哲，沒有「柯粉」護體。柯文哲在台灣政壇歷經兩次首都市長選舉，又自行創立政黨，已經是相當成熟的政治人物，無論是口無遮攔的失言，又或是大肆批評執政當局，都不太會影響自己既有的支持者，還能吸納對當局感到不滿的中間選民，甚至是泛藍或泛綠支持者。
反觀初入政壇的高虹安，雖然扛著郭台銘、柯文哲合作的招牌，不過能當上立委，靠的仍舊是民眾黨的支持者，並非「高虹安」自己的光環。身為政治新鮮人的她，不僅不像柯文哲有自己的支持群眾，直到2022年縣市首長選舉，才可能是高虹安的首次「個人選戰」，此時更得如履薄冰、小心謹慎，此時發生任何負面事件，輕則選舉失利、重則斷送政治生涯。
此時道歉，對於高虹安來說仍舊是加分大於扣分，原因在於台灣民眾普遍對於政治人物抱持著「知錯能改，善莫大焉」的容忍態度，對於政治事件的事過境遷，可以說是到了健忘的地步。不過高虹安恐怕還是得時時刻刻警惕，未來要避免類似事件再度發生，否則即便是經過道歉的冷飯，都有可能被競爭對手再回鍋炒一次。