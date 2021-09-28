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新北25人注射未稀釋BNT　衛生局：9位民眾住院觀察

▲新北市長侯友宜強調，這25位民眾後續的健康與關懷，及未來如何的改進，把事情做得盡善盡美，這才是最重要。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.28）
▲新北市長侯友宜強調，這25位民眾後續的健康與關懷，及未來如何的改進，把事情做得盡善盡美，這才是最重要。（圖／記者陳志仁攝，2021.09.28）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-28 17:08:52

三峽恩主公醫院發生嚴重的疏失，竟幫25位的民眾直接注射BNT疫苗原液，引發軒然大波；新北市長侯友宜強調，這25位民眾後續的健康與關懷，及未來如何的改進，把事情做得盡善盡美，這才是最重要。

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衛生局長陳潤秋補充，25位民眾被直接注射BNT疫苗的原液，年齡分布在18至65歲間，醫院已將25位的民眾都召回檢查，目前有部分的民眾有注射部位疼痛，並無有副作用或異常的情形；這事情一發生後，就立即責成醫院啟動醫療的關懷與照護，安排民眾檢查並尊重其意願，目前有9位的民眾住院觀察。

陳潤秋表示，對於其他的民眾，每天密切的追蹤，至少要持續追蹤1周，爾後持續關懷健康的狀況；即日起先停止恩主公醫院疫苗的注射1周，進一步的檢討與改善，同時也與專家組成專案的小組進行調查，要求醫院在人員的訓練，及落實SOP的精進與演練，以確保民眾能安全的注射疫苗。

侯友宜指出，將責成醫院針對這25位民眾的健康，持續的關懷與監測，最重的的是確保所有民眾都能平安；至於恩主公醫院會交由衛生局給予加強的訓練，並跟專家學者來討論，會不斷的做好檢討，而這25位民眾後續的健康與關懷，及未來如何的改進，把事情做得盡善盡美，才是最重要。


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