陳柏惟台語風波立院取消通譯 邱國正：沒想到會搞成這樣
台灣基進立委陳柏惟昨日首度啟動立院口譯機制質詢國防部長邱國正，但雙方對於使用台語傳譯與否看法不同爆發口角。立院今（28）日宣佈暫緩執行通譯服務，加強溝通後再施行。邱國正今日對此表示沒有意見，但是坦言昨天與立委口角是誤會，沒想到會搞成這樣。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-28 17:56:31｜2021-09-28 19:14:55
行政院長蘇貞昌今日率閣員前往立院施政報告與備詢，邱國正會後受訪表示，對於立院取消傳譯服務沒有意見，昨天是個誤會，備詢時委婉跟陳柏惟說要透過傳譯沒有不可以，但質詢時間是「8+2」分鐘，若要透過傳譯會佔據質詢時間，語言本來就是溝通交流的工具，也沒想到會搞成這樣。
民進黨立委管碧玲為此緩頰，希望邱國正備詢能柔軟一點？邱國正說，「我覺得我很柔軟！或許進入盲點我不知道，但沒有刻意要針對誰。」
媒體詢問立院宣布取消通譯，以後陳柏惟若繼續用台語質詢，邱國正表示，他會盡可能備詢。媒體追問還是要國語備詢嗎？邱國正說，我當然用國語，我幹嘛用台語，交通工具大家都各用熟練的工具。邱國正強調，就像賓客來寒暄可以，但是正式會談有個規則還是要透過傳譯。