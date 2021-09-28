睽違半年！日本9／30全面解除緊急事態宣言及蔓防措施

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有鑒於近來日本疫情逐漸獲得趨緩，當局決定再配合縮短營業等條件之下，全面解除全國的封鎖限制。日本經濟再生大臣西村康稔28日上午出席基本對策方針分課會時，表示「全國新增確診患者的數量大幅減少，重症者數也比疫情高峰時少了一半左右，全國各地區病床使用率減少了50%，病床數量緊繃的情況也有改善，對於醫療體系的負荷也大幅減輕。」
日本政府決定取消全國各都道府縣的緊急事態宣言以及蔓延防止措施，不過西村康稔指出，在全面解禁之後，也會因為各式活動增加，造成確診數再度上升，為了避免感染再度擴大，疫情進而反彈，仍需要持續進行防疫對策。
解除緊急事態宣言的19個地區，在往後1個月內仍須遵守政府防疫規範，經過政府認證的餐飲店營業時間至晚上9點、其餘餐飲店的營業時間縮短至8點，日本政府也將會針對配合縮短營業時間的店家提供補助金。此外，舉辦活動要僅能讓場地容納人數50%的人入場，並且最多只有1萬人能參加。
這將是東京暌違2個半月、沖繩暌違4個月解除緊急事態宣言，也是日本自4月4日以來，時隔半年全面解禁，日本首相菅義偉也將於晚間進行詳細說明。
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