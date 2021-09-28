AKIRA的寶貝「20歲」了！815字真情告白信公開

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KENCHI是透過舞友介紹而認識AKIRA，AKIRA也是他加入放浪一族的關鍵，透露如果不是AKIRA當初說「很想一起合作」，並向其他成員強力推薦，KENCHI才有機會從舞台劇的演出到加入「二代目J SOUL BROTHERS」，以及成為「EXILE 放浪兄弟」的一員，表示AKIRA就是他人生中的貴人，更稱讚對方是會替團體、公司著想的人，不時思考著「怎麼做對團體才是最好的」。
AKIRA是「EXILE放浪兄弟」現任隊長，負責監製在台頻道MOMOTV播出的節目《放浪一族演唱會精選》之外，還是公司選秀活動的男團企劃總監，最近也成為國際級知名連鎖飯店「W hotel」日本品牌大使。對於成軍20週年，AKIRA說：「無論放浪兄弟還是放浪一族，已經超越舞蹈與歌唱團體的界線，塑造出獨一無二的型態與表現方式。」更透露他到現在都還忘不了，當年首度站上日本武道館演出的景象，是成為他加入至今的動力之一。
AKIRA完整感言：
EXILE 20年來的歷史，是因為有許多人的支持與羈絆，才能順利迎來這20週年。
所有的粉絲朋友、所有的工作人員、LDH的眾多夥伴們、以及每一位成員，每一個人都是不可或缺的存在。
首先，要向這20年來和我們一起走過的朋友們致上最高的謝意。EXILE這個團體，是從LDH的會長，也是成員的EXILE HIRO開始，在不同的時代，凝聚不同的世代造就今天的一切。
我們秉持著堅定的信念並堅持創造獨有的表演模式，與來自各行各業的夥伴們的相遇，每一天都持續進化開創出全新未來。
我們非常珍惜這麼多的緣分與夥伴間的羈絆，也因為這樣累積了名為EXILE的日常劇本才能有今日的成就。
當然最重要的是，從成軍當時無論經歷過怎樣的變化和挑戰，都默默的暖暖的，以熱情全力支持我們的粉絲朋友們，都是因為有大家的鼓勵，我們才得以站在這個舞台這麼長的年月。
20th ANNIVERSARY YEAR 希望能懷著對大家的感謝之意，開創EXILE全新未來！
昨天夜裡發表了2022年1月1日將發行睽違3年半的全新專輯《PHOENIX》，如不死鳥一般，無論多少次都能復活，以不屈不撓的精神再次向上飛舞，持續挑戰開創未來。是一張凝聚了EXILE堅強意志的專輯作品。
面對這個因為疫情面臨了各種困境的世界，在變化莫測的時代中，希望能以堅定的信念與熱情，持續提供大家EXILE流的各種演藝表演以及Love dream &happiness。希望這個作品，能為大家帶來勇氣與笑容成為指引通往未來的路標。近期也將會發表作品相關的詳細，請密切注意。
另外，Jr.EXILE也有非常多新的師弟團體相繼誕生了，各自與EXILE的連結中，我們也將創造出更多紀念20週年的特別演出機會，呈現給大家。
期盼早日能回復到可以舉辦現場演唱會的日子，忘情的和大家享受熱舞及現場演唱的魅力。在20週年紀念，希望也能和台灣的朋友們，有更多的回憶和現場表演的機會，敬請期待。
謝謝大家平日的支持
EXILE AKIRA
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。