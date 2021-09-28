百貨延後週慶拚五倍券商機　梭哈5000元變8500元

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此外，還有機會抽獎，有機會抽中2倍（1萬元）、5倍（2.5萬元）、10倍（5萬元）。業者強調，今年5月爆發疫情後，最慘業績掉了7成，直到7、8月熟客系統與卡利high檔期，才讓業績有些回穩。不過，看好現在疫情趨緩，又有五倍券在後加持，預期今年週年慶檔期有機會突破去年的202億元。
業者指出，去年疫情爆發，公司開始加強數位銷售，不過因為疫情控制得宜，因此消費者還是習慣到實體買東西，數位銷售佔比並不高，但還好有去年數位線上銷售的練兵，也才讓許多熟客在今年疫情爆發之際，想到新光三越線上購物。
靠著熟客系統、線上結帳與購物管家等升級服務，讓南西店在疫情嚴重的6月，就做了4000多萬的業績。其中一款來自日本的高價吐司品牌，算算疫情期間2個月就賣了上千條。
而看好線上購物的特色與魅力，時序進入週年慶，Skm online也首度正式加入週年慶行列，推出線上限定的優惠與獨特商品，如號稱「新北最難訂到的牛肉麵」預約要等2年的門前隱味、與韓星南柱赫同款的大學T等。至於在實體必買部分也不遑多讓，除了聯手5大美妝品牌推出百萬特惠組外，趨勢夯品百貨獨賣的電動刷鞋機、智慧鎖與iPhone 13更是話題。
統一時代百貨台北店同樣遇上週年慶，這次再度攜手高雄夢時代購物中心推出週年慶檔期，於10月7日盛大開跑，化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、6F家電區3000送300，持icash2.0或icashPay支付滿6000再送400，同時若持icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送200，等同行動支付滿6000送600，合計回饋最高達25%。
此外，持統一時代聯名卡消費刷5000加送200、刷滿2萬加贈液晶深層舒緩筋膜槍，10大指定銀行高檻刷滿6萬送500。卡友禮部分則是MOOMIN嚕嚕米家族，再搭配振興五倍券的加持，希望能帶動週年慶消費熱潮。
至於遠東SOGO百貨忠孝館1樓改裝、空間挑高30%，還引進東區獨家Hermès Beauty進駐，並打出SALVATORE FERRAGAMO, Chloé , GEORG JENSEN, RIMOWA時尚精品首度進駐。趁改裝吸引人潮之際，推出五倍券優惠。使用紙本5倍券，只要在化妝品/百貨男女童流行服飾/男女童鞋/家電/鍋具/寢具，單筆滿2500就送250購物電子抵用券。數位5倍券（限銀行信用卡、悠遊卡）則自10月8日至31日全館不限業種，單筆5000元（含以上）發票+數位標章+SOGO APP會員ID，送500元電子抵用券。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。