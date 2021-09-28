COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

百貨延後週慶拚五倍券商機　梭哈5000元變8500元

▲新光三越特別把周年慶延長一個禮拜到10月7日才開跑，為的就是要抓緊商機，祭出五倍券「梭哈5000元變8500元」活動。（圖／記者許家禎攝）
▲新光三越特別把周年慶延長一個禮拜到10月7日才開跑，為的就是要抓緊商機，祭出五倍券「梭哈5000元變8500元」活動。（圖／記者許家禎攝）

記者許家禎/台北報導

2021-09-28 17:22:54

振興五倍券將在10月8日正式啟用，百貨業者為了彌補5月疫情升三級流失的業績，紛紛摩拳擦掌推出五倍券優惠。像是新光三越特別把周年慶延長一個禮拜到10月7日才開跑，為的就是要抓緊商機，祭出「梭哈5000元變8500元」活動。統一時代百貨台北店今年再度與高雄店攜手週年慶，推出化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400。至於遠東SOGO百貨忠孝館1樓改裝，要趁改裝吸引人潮之際，推出五倍券優惠、刺激業績。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新光三越今年為了搶五倍券商機，將週年慶延後一週，自10月7日開跑，祭出五倍券3000變5000、5000變8500、最高送10倍活動。業者指出，持實體或數位五倍券單筆滿3000元就送2000元抵用金。而一次梭哈五倍券5000元，則除了可拿2000元抵用金外，還可獲單筆滿5000元送1000電子抵用金，再加上全館滿5000送500，加起來等於送了3500元。

此外，還有機會抽獎，有機會抽中2倍（1萬元）、5倍（2.5萬元）、10倍（5萬元）。業者強調，今年5月爆發疫情後，最慘業績掉了7成，直到7、8月熟客系統與卡利high檔期，才讓業績有些回穩。不過，看好現在疫情趨緩，又有五倍券在後加持，預期今年週年慶檔期有機會突破去年的202億元。

業者指出，去年疫情爆發，公司開始加強數位銷售，不過因為疫情控制得宜，因此消費者還是習慣到實體買東西，數位銷售佔比並不高，但還好有去年數位線上銷售的練兵，也才讓許多熟客在今年疫情爆發之際，想到新光三越線上購物。

靠著熟客系統、線上結帳與購物管家等升級服務，讓南西店在疫情嚴重的6月，就做了4000多萬的業績。其中一款來自日本的高價吐司品牌，算算疫情期間2個月就賣了上千條。

而看好線上購物的特色與魅力，時序進入週年慶，Skm online也首度正式加入週年慶行列，推出線上限定的優惠與獨特商品，如號稱「新北最難訂到的牛肉麵」預約要等2年的門前隱味、與韓星南柱赫同款的大學T等。至於在實體必買部分也不遑多讓，除了聯手5大美妝品牌推出百萬特惠組外，趨勢夯品百貨獨賣的電動刷鞋機、智慧鎖與iPhone 13更是話題。

統一時代百貨台北店同樣遇上週年慶，這次再度攜手高雄夢時代購物中心推出週年慶檔期，於10月7日盛大開跑，化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、6F家電區3000送300，持icash2.0或icashPay支付滿6000再送400，同時若持icashPay綁定統一時代聯名卡加碼滿6000再送200，等同行動支付滿6000送600，合計回饋最高達25%。

此外，持統一時代聯名卡消費刷5000加送200、刷滿2萬加贈液晶深層舒緩筋膜槍，10大指定銀行高檻刷滿6萬送500。卡友禮部分則是MOOMIN嚕嚕米家族，再搭配振興五倍券的加持，希望能帶動週年慶消費熱潮。

至於遠東SOGO百貨忠孝館1樓改裝、空間挑高30%，還引進東區獨家Hermès Beauty進駐，並打出SALVATORE FERRAGAMO, Chloé , GEORG JENSEN, RIMOWA時尚精品首度進駐。趁改裝吸引人潮之際，推出五倍券優惠。使用紙本5倍券，只要在化妝品/百貨男女童流行服飾/男女童鞋/家電/鍋具/寢具，單筆滿2500就送250購物電子抵用券。數位5倍券（限銀行信用卡、悠遊卡）則自10月8日至31日全館不限業種，單筆5000元（含以上）發票+數位標章+SOGO APP會員ID，送500元電子抵用券。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀