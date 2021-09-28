恩主公醫院遭爆沒稀釋BNT！專家：副作用不一定加倍

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台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅就表示，目前針對疫苗未稀釋後接種，國外有一些經驗，美國、日本都有案例，但是目前都沒有太多狀況，沒發生嚴重問題。
呂俊毅強調，因為打了很大劑量，要留意很可能引起較大副作用，像是厲害發炎反應、腫痛厲害等狀況，或是留意是否有心肌炎等狀況，是個未知狀態，有風險需要持續監測。
但醫師也強調，不用過度緊張，因為國外案例顯示沒有太嚴重副作用，輝瑞原廠也曾對外表示：「應該還好，沒有太大風險」，呂俊毅解釋，輝瑞一開始研究，就有測試不同劑量，最終的劑量決定，是因為安全性、效果滿意，但是超過幾倍的劑量，應該在測試階段也有試過，所以不用過於擔心，但是個案還是要多加注意。
呂俊毅提到，相關BNT疫苗強調要稀釋，這部份對於基層院所可能要再多多宣導，至於這些被接種超過劑量的民眾，呂俊毅強調，應該配合醫師相關後續監測，有不舒服要立即回報，但他也強調，劑量加倍副作用不一定加倍，藥物、疫苗都有安全範圍，超過不見得就有嚴重後果。
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