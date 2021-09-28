30分800元、牽手加430元　中國「日租男友」遊走灰色地帶

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一名女網友賽娜（化名）收到閨蜜送來的線下「一日男友」服務抵用券作為生日禮物。約會當天，一名身專黑色大衣內搭淺藍色襯衫、帶著大方框眼鏡的帥氣男生出現在約定好的咖啡店內，當賽娜想要嘗試牽手等親密舉動時，對方會面帶微笑柔聲說，「牽手是要另外收費的，一次100元人民幣（約台幣429元）。」
現年22歲的阿唐（化名）自稱是某「一日男友」商店的「首席」服務員。就阿唐所在的店舖而言，客服會提供給顧客「盲盒」、「金牌」、「鎮店」、「首席」等不同等級的男友類型，讓顧客選擇，價格也有天壤之別，還可以提供包天、包周、包月等服務。在風格類型上，每個「男友」也都有自己的人物設定，包括「奶狗」、「狼狗」、「溫柔體貼」、「攻氣十足」、「幽默直男」、「可鹽可甜」、「陽光溫暖」等。
阿唐表示，他和店家按五五比例分成，「一筆100元人民幣的單，我可以拿50元（約台幣214元），客服抽10元（約台幣42元），還有40元（約台幣171元）歸店舖所有。」如果下單之前，客人提出想要看照片、聽語音進行挑選，每人每條還要額外收費3元（約台幣12元）。店舖甚至有提供夜間0點至隔天7點的「過夜服務」，價格為日常假的1.5倍。在服務結束之後，「男友」還會向客人討要紅包等。
有服務員表示，這份工作收入主要來源是客戶「續單」。店舖會根據「男友」的接單數量、月度續單量、本人聲音、性格、顏值、服務態度和客戶回饋等多個角度，進行綜合評估「男友」等級。最初都是從最低等級開始做起，如果群內成員月度接單量很低且續單率低就會被解僱。
對此現象，上海政法學院教師、上海市法學會未成年人法研究會副秘書長郗培植認為，租借「一日男（女）友」的行為從法律關係來看，是雙方訂立了一份類似勞務合同的契約，租借人支付報酬，「男友」或「女友」提供聊天、陪逛街等正常服務。但需要注意的是，服務內容「必須符合法律並且不違背公序良俗」。由於由於男女朋友身份關係的特殊性，在一些特定的場景中，極易產生違法甚至犯罪行為。
報導指出，這種新型的「體驗式經濟」遊走在法律底線的邊緣。一方面價格和人員管理混亂，對消費者構成侵權危害，另一方面也存在法律風險，雖然有明顯的金錢交易情況，但沒有證據證明發生不正當性關係，就無法納入法律管理，可說是遊走在違法犯罪的邊緣。