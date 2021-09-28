林子熙幻想男星「虛脫翻白眼」　莫允雯讚表情太真實

林子熙、莫允雯今（28日）出席影集《2049》媒體茶敘，2人在劇中挑戰愛上媽媽前男友的畸戀橋段，林子熙還有使用未來科技「性愛VR」的大膽演出，她現場重現翻白眼表情，坦言當時幻想對象就是對手演員尹昭德。而莫允雯在螢幕接連搭配熟男大叔、年下小奶狗談戀愛，她本人還是覺得同齡比較沒代溝，「不會喜歡長輩型男生，太年輕我真的也不行，戲裡吃得下去，私下好像吃不太下去。」她笑說小9歲的吳念軒雖然很可愛，但拍《戀愛是科學》時幫他慶生，一聽到25歲差點昏倒：「天啊！」
記者羅凌筠/台北報導
2021-09-28 17:49:54
林子熙在VR性愛那場戲，要演繹出歡愉時的聲音表情和肢體狀態，但身旁又圍繞著許多工作人員，她當時只能逼自己專心投入角色、大膽表演，最後還因此拍到虛脫。她談到先前在金馬奇幻影展看成品的害羞心情，「我看到全身發熱、看到閉起眼睛。」看過劇的莫允雯也大讚：「很真實的高潮。」還笑說內心有點慶幸：「還好不是我演這個角色，只要看戲就好。」林子熙也突發奇想問莫允雯，「如果現實中有『性愛VR』，妳會購入嗎？」莫允雯先是大呼：「妳為什麼要挖洞給我跳？」但隨後又表示：「我應該會買。」有老公的林子熙則笑說：「我應該不會買，我比較傳統。」
莫允雯在劇中飾演心理諮商師林子熙的患者，她坦言角色不容易詮釋，「角色個性大起大落，演起來很吃力，但也演得很爽、很過癮，是一種情緒釋放，因為在真實世界沒辦法對人大吼，但每次拍完都會有缺氧、虛脫的感覺。」林子熙的角色情緒則是非常壓抑，常常拍到有「高血壓的感覺」，全身爆青筋、牙根咬緊、肌肉緊繃，更說她在該劇殺青後，花了一年才走出角色壓抑陰霾。
林子熙談到不倫戀劇情，演出時甚至要穿高中制服色誘母親男友，會不會覺得不適？她表示自己特別和編劇討論，認為劇情不會太超過，「從角色的角度出發，因為她的偏執，又從小缺乏的父愛，在比較封閉的心和空間裡，是有可能發生的。」今日她挺著8個月的孕肚現身，笑說這是和老公歐陽倫的「疫情寶寶」，夫妻即將在11月迎接女兒出生。《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。