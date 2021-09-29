英國啟動CPTPP談判　首次參與線上會議

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英國脫歐後以深化與印度太平洋地區連結為重點政策之一，並於2月正式申請加入CPTPP，目標為在明年底前完成談判。
路透社報導，英國希望在國際貿易場域，開闢一個高端消費商品與專業服務市場，而加入CPTPP將能輔助英國與其他較大成員國正在商討，或已簽署的貿易協議。
CPTPP成員國已針對英國的申請進行會商，但今天的線上會議，是英國首次參與日本主持的CPTPP「英國加入工作小組」（UK Accession Working Group）。
英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan） 發表聲明稱：「這是我們加入CPTPP的巨大里程碑，這能讓我們和老朋友，以及一些全球成長最快速的經濟體建立更強大聯繫。」
根據英國政府模型，以目前模式加入CPTPP，長期下來可讓英國經濟增加約18億英鎊（約25億美元），或不到疫情前國內生產毛額的0.1%。
雖然加入CPTPP只能讓英國增加少許出口和經濟成長，卻能讓英國獲得市場准入，包括法律、金融和專業服務領域，也被英國官員視為在亞太地區增加影響力的重要途徑。中國正逐漸成為亞太地區的經濟主導力量。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100928