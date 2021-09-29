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英國啟動CPTPP談判　首次參與線上會議

▲英國今年2月初申請加入由日本、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」，28日首次參加日本主持的「英國加入工作小組」線上會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國今年2月初申請加入由日本、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」，28日首次參加日本主持的「英國加入工作小組」線上會議。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-29 08:00:00

（中央社倫敦28日綜合外電報導）英國今年2月初申請加入由日本、澳洲等11國組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），今天首次參加日本主持的「英國加入工作小組」線上會議。

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「跨太平洋夥伴全面進步協定」屬自由貿易協定，旨在削減成員國之間的關稅，包括承諾移除達95%產品關稅。目前有11個會員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。

英國脫歐後以深化與印度太平洋地區連結為重點政策之一，並於2月正式申請加入CPTPP，目標為在明年底前完成談判。

路透社報導，英國希望在國際貿易場域，開闢一個高端消費商品與專業服務市場，而加入CPTPP將能輔助英國與其他較大成員國正在商討，或已簽署的貿易協議。

CPTPP成員國已針對英國的申請進行會商，但今天的線上會議，是英國首次參與日本主持的CPTPP「英國加入工作小組」（UK Accession Working Group）。

英國國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan） 發表聲明稱：「這是我們加入CPTPP的巨大里程碑，這能讓我們和老朋友，以及一些全球成長最快速的經濟體建立更強大聯繫。」

根據英國政府模型，以目前模式加入CPTPP，長期下來可讓英國經濟增加約18億英鎊（約25億美元），或不到疫情前國內生產毛額的0.1%。

雖然加入CPTPP只能讓英國增加少許出口和經濟成長，卻能讓英國獲得市場准入，包括法律、金融和專業服務領域，也被英國官員視為在亞太地區增加影響力的重要途徑。中國正逐漸成為亞太地區的經濟主導力量。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100928

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