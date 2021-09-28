張廖萬堅爭取設置加壓站 中台社區暨四監一所供水順暢

台中市中台社區數百戶居民，近年來備受無預警停水之苦，經立委張廖萬堅爭取經費逾3千萬元，增設自來水加壓站，解決水壓不足問題，並在培德路埋設新管線增加水源，今（28）日舉行啟用典禮，不僅大幅改善當地供水穩定度，也嘉惠四監一所18000受刑人，不再使用地不水。





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立委張廖萬堅表示，中台社區位於山坡地，緊鄰陸續開發的南屯精科產業園區，與知名溫泉飯店及新闢社區，用水戶聚增，各區搶手結果，導致供水狀況極不穏定。去年八月，更是頻頻接獲民眾陳情，三天兩頭無預警停水，逼使居民得到供水站提水解決民生問題，苦不堪言。





此一問題，經張廖萬堅偕同市議員張耀中、何文海及春社里長李志洋邀集自來水緊急召開協調會後，第一步先爭取930萬經費，設置抽水加壓站設備，解決水壓不足；另外又爭取2280萬經費從精密園區連通培德路，埋設新管線引接新水源到中台社區，以增加供水水源。





張廖萬堅表示，自來水公司效率不錯，加壓站完工後，培德路管線埋設工程也接近竣工，未來將確保中台社區及台中監獄、看守所、戒治所等四單位穩定供水，讓居民安心用水，不必再時刻擔心突然停水的困擾。





▲ 張廖萬堅爭取設置自來水加壓站今啟用，大幅改善中台社區暨四監一所供水穩定度。（圖／記者金武鳳攝，2021.9.28)

自來水公司四區處長王亮中說，中台社區一帶近年來因人口增加，自來水需求逐年增加，導致供水狀況不穩定，經過雙系統同步改善，包括汰換更新沉水式電動抽水機與配電及監控設備2處加壓站，已在今年八月底竣工；其次，培德路管線埋設工程，整段管線已完成490公尺的埋設，目前剩下培德路往精科方向，行經野溪需搭設30公尺的水管橋，因屬山坡地需申請簡易水保計畫，預計在九月底送市府水利局審查，發包後約120天完工。





王亮中表示，二系統雙管齊下同步改善後，將大幅改善中台社區、台中監獄等機關及溫泉路一帶供水穩定度，保障民眾使用自來水之需求。市議員張耀中說，培德路最後一段水管橋管線埋設需送市府水利局審查，他將全力協助加快審查進度，讓整個改善計畫的最後一哩路盡速完成。



矯正署戒治所等4監所代表表示，過去，因為沒有自來水管線連接，長期只能使用地下水，一年前在協調會上反應並透過立委張廖萬堅爭取，納入這次的供水改善計畫，明年配合接管工程，約有18000名受刑人，將受惠不用再使用地下水。



