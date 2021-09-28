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金鐘56／準人妻吳姍儒喜上眉梢　扛頒獎表演唯一「嬌」點

▲吳姍儒扛下金鐘獎唯一女性表演嘉賓的重責大任。（圖／三立）
▲吳姍儒扛下金鐘獎唯一女性表演嘉賓的重責大任。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-28 19:00:49

「第56屆電視金鐘獎」10月2日將在國父紀念館正式舉行，今年典禮現場將有3段表演節目，分別是陳明章演唱《按下PAUSE 鍵之後》、視網膜與吳姍儒（Sandy）、炎亞綸合作演出脫口秀「這是綜藝新視代」，以及唱將團體「動力火車」挑戰全新10首國、台、客戲劇主題曲，帶來組曲「向世界說我們的故事」金嗓表演。

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吳姍儒（Sandy）公布婚訊後好事連連，先是合體帥氣未婚夫放閃，接著周六又將登上電視最高殿堂金鐘獎，擔任表演嘉賓，吳姍儒將與主持人視網膜、《36題愛上你》搭檔炎亞綸，帶來脫口秀「這是綜藝新視代」，淺談網路新時代對綜藝節目的影響，同時她將角逐綜藝節目主持人獎，但她最希望的還是爸爸吳宗憲得獎，因為這是憲哥搭檔黃鴻升（鬼鬼）最後一次敲鐘的機會。

▲蔡尚樺穿深V暗黑裝登場。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲蔡尚樺星光紅毯打頭陣。（圖／記者王嘉鴻攝）
「向世界說我們的故事」將歌頌今年所有入圍優秀戲劇作品，包括《天橋上的魔術師》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《大債時代》、《戒指流浪記》等，動力火車表示這次一口氣唱10首今年入圍的電視主題曲，真的頭很痛，沒想到歌曲這麼難、各種曲風都有。當他們拿到編曲音檔後，還特別進錄音室先試唱，讓自己可以一直反覆地聽跟練唱，至於歌詞只能努力背了。

動力火車還許願主辦單位提供提詞機，這樣就算忘記歌詞還有提詞機可以看。他們笑說台語歌對他們來說已經夠難了，這次還有客語，這都是動力火車完全不會的語言，發音咬字都不容易。特別是那首客語歌拍子不算慢，所以要聽歌學發音不容易，他們還請同事幫忙問能不能提供歌詞的客語念法，逐字逐字的背，因為真的很怕發音錯誤就不好意思了，如果當天還是有一點點的不標準，希望大家可以原諒。

▲動力火車將於金鐘獎登台表演。（圖／三立）
▲動力火車將於金鐘獎登台表演。（圖／三立）
今年星光紅毯將由主持人黃豪平與蔡尚樺打頭陣，接著是典禮主持人視網膜帶著愛犬柚子走星光，據說兩人在造型上也會特別搭配。「第56屆電視金鐘獎頒獎典禮」可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、馬來西亞Unifi TV、東森美洲電視同步收看；新媒體方面，可透過全球華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video及Yahoo TV同步收看；另外亦可透過好事聯播網同步收聽頒獎典禮實況轉播。

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