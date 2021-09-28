杯葛議事 朱立倫：蘇揆該做的不是上台報告而是下台負責
國民黨立法院黨團今（28）日早杯葛行政院長蘇貞昌的施政報告，國民黨主席當選人朱立倫說，這是要對抗違法失職、虧欠人民託付，不尊重在野黨的政府。民眾期待一個強力制衡監督執政黨的在野黨，不會為反而反、毫無章法，而是有論述，也有戰術；「蘇貞昌該做的不是上台報告 而是下台負責」。
記者余祥／台北報導
2021-09-28 18:24:35｜2021-09-28 18:24:54
朱立倫說，來自金門的國民黨立委陳玉珍一早的奇襲，意外發現民進黨守議場的委員根本都在睡覺，跟他們防疫期間的「落後部署」簡直風格一致。民進黨用多數暴力霸凌人民，當時國民黨在今年6月善盡在野黨理性監督義務與責任，提出8項台灣社會高度關切的議題提案，包括：擴大採購國外疫苗、公開3+11紀錄、國產疫苗EUA審查須公開、國產疫苗須經三期試驗才能讓國人施打、採國際標準作為EUA標準、公開第二類官員接種名單、綠營黨中央社群中心散播假消息調查、檢討國產疫苗合約採購等。
朱立倫指出，民進黨全部反對、全部多數表決封殺，還敢說「同島一命」，根本「同擋一命」！
朱立倫表示，蘇貞昌說「人民有知的權利」，應該讓他上台報告施政，但其實他只講了45個字，這算什麼施政報告？國民黨會佔領發言台，就是為了維護人民知的權利，不讓民進黨輕輕帶過、隱藏3+11破口的真相！民進黨政府種種倒行逆施的作為，人民都看在眼裡。當蘇院長的民調大幅下滑，被指出是「兩年來最低」，代表民眾對政府的憤怒越來越高漲，蘇院長如果要讓「國家安全、社會安定、人民安心」，就該早日下台。