中國「監管列車」持續奔馳！謝金河曝衝擊：拿大刀砍自己

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謝金河提到，從去年11月起，中國市監總局祭出「關於平台經濟領域反壟斷」，也就是反壟斷法出台，那些在全球攻城掠地的新經濟公司，有如被五花大綁般，從此災噩不斷。首先要阿里被罰鉅款，接著騰訊，美團，拼多多都逃不掉；接下來的大戲是螞蟻集團上市前一刻喊停，阿里從此跌斷一條腿。而後是鬥魚，虎牙合併終止，騰訊音樂獨家版權取消；再來是滴滴到美國硬闖關，被迫交出數據APP。下一個輪到補教行業，新東方，高途，有道等股價重挫九成，上千萬人失業，市值折損更是超過千億美元。再往下是澳門博彩業，新的博彩法，讓金沙，永利，米高梅股價跌得四腳朝天！下一個是香港本地地產商。
在中秋節前夕，香港地產大亨被傳喚至北京開會，回到香港，星期一的港股重挫逾千點，恆基，新世界，新鴻基等股價下跌逾10%，顯然他們已預知大風暴將至。現在限電衝擊範圍更大，這會影響企業未來布局。本來投資，出口，消費是拉動中國經濟的三頭馬車，如今似乎都出現狀況。
謝金河指出，「反壟斷法」一棒把阿里，騰訊，美團，拼多多打成半條命，再加上共同富裕的認捐，這些代表中國對外競爭力的新經濟企業，形同被打斷雙腿。而恆大掀起的房市冰風暴仍在藴釀，隨時都會有人跳出來，奔馳了卅年的中國房地產盛世可能終結，對內需的內循環可能帶來重大影響，三頭馬車的消費有了變數。這次限電拉閘，衝擊供應鏈，勢必影響出口。
謝金河最後也認為，「這個監管列車仍持續在奔馳，接下來誰會中招？本來經濟頹勢都是外在因素影響，很少看到像中國領導人拿著大刀自己砍，中國往何處去？到了大家深思的時刻！」（編輯：潘毅）