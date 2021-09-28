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中國「監管列車」持續奔馳！謝金河曝衝擊：拿大刀砍自己

▲中國大陸的監管風暴自去年11月開始爆發，一系列「反壟斷」法案也接續推出，讓不少新創公司受到衝擊，股市也受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸的監管風暴自去年11月開始爆發，一系列「反壟斷」法案也接續推出，讓不少新創公司受到衝擊，股市也受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-09-28 18:31:04

中國大陸的監管風暴自去年11月開始爆發，一系列「反壟斷」法案也接續推出，讓不少新創公司受到衝擊，股市也受到影響。對此，財訊傳媒董事長謝金河也感慨「本來經濟頹勢都是外在因素影響，很少看到像中國領導人拿著大刀自己砍」。

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謝金河指出，過去三十年來，中國經濟靠著投資，出口，消費三頭馬車拉動，創造人類經濟史上空前成就。「但是這一年來，中國經濟出現翻天覆地的巨大變化，這些變化都不是來自外力，像是自己拿出關刀，一路殺將下來，被狂風掃到的人或企業，幾無人可以逃出災噩！這個現象非常值得關注！」

▲財訊雙周刊社長謝金河。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲財訊雙周刊社長謝金河。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
謝金河提到，從去年11月起，中國市監總局祭出「關於平台經濟領域反壟斷」，也就是反壟斷法出台，那些在全球攻城掠地的新經濟公司，有如被五花大綁般，從此災噩不斷。首先要阿里被罰鉅款，接著騰訊，美團，拼多多都逃不掉；接下來的大戲是螞蟻集團上市前一刻喊停，阿里從此跌斷一條腿。而後是鬥魚，虎牙合併終止，騰訊音樂獨家版權取消；再來是滴滴到美國硬闖關，被迫交出數據APP。下一個輪到補教行業，新東方，高途，有道等股價重挫九成，上千萬人失業，市值折損更是超過千億美元。再往下是澳門博彩業，新的博彩法，讓金沙，永利，米高梅股價跌得四腳朝天！下一個是香港本地地產商。

在中秋節前夕，香港地產大亨被傳喚至北京開會，回到香港，星期一的港股重挫逾千點，恆基，新世界，新鴻基等股價下跌逾10%，顯然他們已預知大風暴將至。現在限電衝擊範圍更大，這會影響企業未來布局。本來投資，出口，消費是拉動中國經濟的三頭馬車，如今似乎都出現狀況。

▲財訊傳媒董事長謝金河發文分析中國大陸的監管風暴後續造成的影響。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲財訊傳媒董事長謝金河發文分析中國大陸的監管風暴後續造成的影響。（圖／翻攝謝金河臉書）
謝金河指出，「反壟斷法」一棒把阿里，騰訊，美團，拼多多打成半條命，再加上共同富裕的認捐，這些代表中國對外競爭力的新經濟企業，形同被打斷雙腿。而恆大掀起的房市冰風暴仍在藴釀，隨時都會有人跳出來，奔馳了卅年的中國房地產盛世可能終結，對內需的內循環可能帶來重大影響，三頭馬車的消費有了變數。這次限電拉閘，衝擊供應鏈，勢必影響出口。

謝金河最後也認為，「這個監管列車仍持續在奔馳，接下來誰會中招？本來經濟頹勢都是外在因素影響，很少看到像中國領導人拿著大刀自己砍，中國往何處去？到了大家深思的時刻！」（編輯：潘毅）

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