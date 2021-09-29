北京天子腳下也限電　中國電網：常規檢修電力夠

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綜合中國國家電網北京市電力公司及國家電網總公司「網上營業廳公告」等2項來源，北京市部分地區自9月27日至10月8日間將「計劃檢修」導致停電。至於範圍則涵蓋城區、朝陽、海淀、通州、門頭溝、房山等6個供電局的部分轄區。
其中，位在北京市中心區的前門街道辦事處草廠西社區居委會轄區內，就有洪福同樂胡同的9座院落將於29日上午7時至傍晚6時停電，長達11小時，最受外界矚目。其他諸如望京及市區外圍一些城鄉結合部的社區，也將在上述期間停電4至11小時不等。
報導指出，中國國家電網列舉的停電類型，可分為計劃停電、故障停電、違約停電、有序用電停電、竊電停電、欠費停電、臨時停電等。而這次北京涉及的停電則為「計劃停電」。
中國國家電網對「計劃停電」的定義是，因為某種原因可能造成某地區範圍內電力線路供電中斷，電力公司根據上級指示，在某時間段對特定地區內實行停電的措施。
不少北京市民看到上述公告及報導，在網路上奔相走告，紛紛表達「連北京都要限電啦」、「天子腳下也敢拉閘」、「電缺到這個地步了嗎」、「看來充電寶（行動電源）要多買幾個，再不行買蠟燭」。
面對民眾高度關切及質疑，綜合媒體報導，中國國家電網北京市電力公司今天發表緊急聲明，首先表示近期國內個別省分出現限電情況，部分媒體和電力客戶針對「北京停電計劃」等網路訊息表示擔憂。
聲明指出，網路傳播的計劃停電安排訊息，源於官網對9月27日至10月3日（國家電網總公司「網上營業廳公告」公告為9月28日至10月8日）的「計劃檢修公告」。
聲明說，「計劃檢修」是一項常規工作，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保北京市電網安全可靠運行。目前北京市電網「供應充足，平穩有序，可確保滿足全市用電需求」。（編輯：繆宗翰）1100928