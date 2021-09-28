「高雄券」發行！林智鴻要求高雄銀行設單一窗口服務

高雄市議員林智鴻今(28)日與鳳山廚房美食聯盟店家召開公聽會，盼協助市府與民間銜接，讓高雄振興6倍PLUS以上！林智鴻同時也要求市府及高雄銀行各分行規劃設立單一專責窗口，避免行政繁瑣，並訂定店內兌換完畢的銜接空窗辦法，解決店家實質層面所面臨問題。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-28 18:50:47
高雄市政府今天公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案，有關餐飲業者領取、使用與執行面相關問題，林智鴻特別舉辦發送「高雄劵」餐飲夥伴店家座談說明會，包括市府經發局專門委員陳怡良、鳳山廚房美食聯盟召集人Terry、高雄市在地創生協會理事長楊書豪，以及多位聯盟店家代表人共同出席。
林智鴻表示，考量後續「高雄劵」兌換程序及行政流程繁瑣，他將進一步要求市府及高雄銀行各分行規劃設立單一的「高雄劵」專責窗口，與一般匯兌業務做區隔，並請市府統一訂定店家在兌換完畢時的銜接空窗辦法，解決店家實質層面所面臨問題，讓高雄券更接地氣、符合民意，執行層面更完善、民眾消費感受更佳。
經濟發展局表示，紙本方案中百貨、旅宿、餐飲皆為「發放高雄券振興夥伴」，百貨與旅宿已完成前置作業；餐飲部份，已邀請全高雄超過2萬多家餐飲業者加入，設籍於高市的實體餐飲業店家近期就會收到經發局寄送的活動說明以及文件，9月29日開始也將展開12場餐飲業者說明會，10月8號起全市戶政機關受理取券。