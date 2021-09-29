《喜歡妳》經紀人被藝人耍得團團轉 對方竟是青梅竹馬
日本漫畫家圓城寺真紀的作品《戀愛可以持續到天長地久》，去年被翻拍成電視劇後造成轟動，她名氣因此攀升，新作《我只是想說喜歡妳》今年再被拍成日劇，請到大原櫻子、櫻井海音譜戀曲，故事講述經紀人大原櫻子被藝人櫻井海音耍得團團轉後，因而發現對方是當年欺騙自己的青梅竹馬，甜蜜劇情引發期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-29 09:00:00
大原櫻子在2013年透過甄選，成為電影《她愛上了我的謊》的女主角，除了與佐藤健大談揪心戀愛，歌唱天賦也因此被發掘，成功為她開啟演藝之路。大原櫻子雖然有多次演出日劇、電影女主角的經驗，《我只是想說喜歡妳》卻是她首次挑大梁的日劇，同時作為歌手的她，也特地為本劇創作主題曲並親自演唱。
大原櫻子說：「我與24歲主角千歲的年齡相近，抓住戀愛的方式、人際關係間的距離感等，或許可以將我實際的經驗發揮在演技上，讓大家感受到日劇中千歲的魅力，並努力詮釋讓觀眾們會想為她加油的女性。我也在揣摩千歲的心情後，將主題曲的歌詞與旋律創作出來，是一首希望無法將悸動的心情傳達出來的人們，可以成功實現美好戀情的一首歌曲。」
《我只是想說喜歡妳》劇情講述冴島千歲（大原櫻子 飾）因小時候常常受騙，導致羞恥經歷數不清，讓她變得非常討厭「謊言」。某日她辭去國小教師的工作，偶然進入演藝事務所任職，並成為人氣演員藤代瀨那（櫻井海音 飾）的經紀人。瀨那有著「讓人深信謊言」的才能，也讓他的演技備受肯定，但私生活卻相當糟糕。千歲雖被瀨那耍得團團轉，仍致力培育他，卻沒想到瀨那竟然是當年欺騙千歲的青梅竹馬！該劇10月6日午夜12點半，每週三在GP+線上影音、中華電信MOD、HamiVideo、myVideo與日本同步播出。