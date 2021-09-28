中市低碳知識大會考今抽獎 逾4千學子幸運獲獎

臺中市政府今天舉辦低碳知識大會考抽獎活動，由令狐榮達副市長擔任抽獎人，在建業法律事務所李育錚律師見證下，抽出總獎金60萬元禮券得主，頭獎是1萬元家樂福電子禮券，共有10名幸運者，其它還有多個獎項，總計有4010人獲獎，名單公告於臺中市低碳知識大會考活動網站（https://reurl.cc/Q9evRM）。





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令狐榮達副市長表示，臺中市低碳知識大會考是於暑假防疫期間辦理，提供居家線上學習的資源與平台，讓學生學習不中斷，共吸引2萬1,674位學子參加，其中最踴躍的是國小學生。今天舉辦抽獎活動，頭獎1萬元家樂福電子禮券10名，貳獎200元統一超商電子禮券1,000名，普獎100元統一超商電子禮券3,000名，總共逾4千人。





學校老師表示，已連續3年參加低碳知識大會考活動，除了讓學生瞭解太陽能、風力等再生能源的認識與運用，今年更加入了氣候變遷調適及永續發展相關議題，讓學生能夠從小接觸相關知識，認識聯合國永續發展目標，進一步落實於日常生活中，並將觀念帶給家人朋友。





永續發展及低碳城市推動辦公室黃晴曉執行長表示，今年低碳知識大會考抽獎活動，搭配「臺中市政府低碳永續樂活週」活動辦理，歡迎民眾持續到低碳永續樂活週網站，觀賞臺中市低碳成果及影片(網址https://lowcarbon.greenideas.com.tw/)，只要回答問卷並提供建議，即可參加110年10月1日低碳永續樂活週抽獎活動，各項大獎等著你。





為落實低碳永續理念，本次中獎之電子禮券均採簡訊及E-mail發送，活動中獎學子需配合驗證身分，完成資格確認後，將陸續寄發電子禮券，預計於10月底前全數發放完畢，如有問題可電洽04-2314-1323分機255，由廖小姐提供諮詢服務。



