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杜拜世界博覽會本週登場　料吸引2500萬人朝聖

▲因疫情延後的2020世界博覽會本週將在杜拜登場，預估將吸引數2500萬訪客朝聖，這場COVID-19疫情以來的全球最大盛會終於將在沙漠揭開耀眼的各國展館。（圖／翻攝Pexels）
▲因疫情延後的2020世界博覽會本週將在杜拜登場，預估將吸引數2500萬訪客朝聖，這場COVID-19疫情以來的全球最大盛會終於將在沙漠揭開耀眼的各國展館。（圖／翻攝Pexels）

中央社

2021-09-29 08:00:00

（中央社杜拜28日綜合外電報導）因疫情延後的2020世界博覽會本週將在杜拜登場，預估將吸引數2500萬訪客朝聖，這場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的全球最大盛會終於將在沙漠揭開耀眼的各國展館。

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位於杜拜郊區的世博會場在延後的這一年期間封閉，未對外開放，終於將在9月30日舉行開幕儀式，阿拉伯聯合大公國的王室將會出席。

第一屆世界博覽會1851年在倫敦揭幕，英國當時特別為世博興建水晶宮（Crystal Palace），1889年在巴黎舉辦，則以艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）為招牌。

而首次在中東地區舉行的杜拜世博，料成為區域內有史以來舉辦的最大活動，預估將在半年展期吸引2500萬訪客參觀。

杜拜世博仍不免受疫情影響，展場上口罩和社交距離不可少。參觀的訪客必須提供疫苗接種或核酸檢測陰性證明。

人口約1000萬的阿拉伯聯合大公國，近幾週來通報的新增確診人數迅速減少，26日確診人數降至300人以下，不到14天前的一半。

繼世界最高摩天大樓「哈里發塔」（Burj Khalifa）之後，2020世博將成為杜拜另一項可引以為傲的成就。

因疫情延宕的杜拜世博，對阿聯來說，未嘗不是好事一樁。阿聯12月2日將慶祝建國50週年。

世博開幕在即，會場工人正進行最後畫龍點睛作業。

杜拜2020世博可以看到美國哈林籃球隊（Harlem Globetrotters）和中國的機器熊貓，預料將有政商名流和運動明星等參加。

被譽為未來長途旅行運輸的「超迴路列車」（Hyperloop）車廂也在展出之列；而埃及展出法老王時期的古代棺木。

中國館將是本屆世博最大國家展館之一，中國館為LED照明的燈狀造型；摩洛哥館則是以傳統的泥做砌成的建築。

荷蘭館展示可持續發展解決方案，運用創新技術生產水、能源和食物，其中包括建造錐形垂直農場。

2020世博的主題為機遇、移動性和永續性。世博會場以雄偉的阿爾瓦斯爾廣場（Al Wasl Plaza）為中心，廣場上方巨大的穹頂將由360度的投射所點亮。

杜拜世博會場將在10月1日正式對外開放。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1100928

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