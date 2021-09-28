認《猛毒2》是超棒續集 湯姆哈迪點名魔戒「咕嚕」執導
令人期待的大片《猛毒2：血蜘蛛》找來導演安迪瑟克斯操刀，他是一名英國演員、導演和作家，過去曾靠在《魔戒》系列電影中扮演咕嚕，獲得許多獎項提名。安迪瑟克斯是好萊塢數一數二擅長動作捕捉的演員，他表示：「我花了很多時間去刻劃這個擁有雙重人格的角色，而且他們是有共通點的。」而且原來是湯姆哈迪主動聯繫，2人才會有這一次的合作。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-28 20:50:28｜2021-09-28 20:53:56
安迪瑟克斯分享：「當湯姆哈迪突然打給我說，他認為我很適合來導這部續集，並問我有沒有意願來試試看，我想這也是因為他想要一個可以保障他扮演猛毒時演技能發揮、並能將它轉化成為視覺特效領域的導演，且要在某種程度上算是業界權威。」湯姆哈迪則說：「安迪花了很多時間在攝影機前跟攝影機後，他也做了很多動態捕捉跟動畫、了解故事跟畫面色調以及聲音的領域，他是一個很棒的演員、很棒的導演，也是個很誠懇的男人，他是最適合來導《猛毒2：血蜘蛛》人選，且的確拍出了一部很棒的續集傑作。」
安迪瑟克斯還補充：「這部電影其實是個關於愛的故事，但不是你想像的那種愛情故事。他是關於共生體與宿主之間那超凡的關係，每段愛情關係中都有未知的危險，在高點是在低點也是，猛毒跟艾迪的關係絕對造成了許多問題和壓力，而且他們幾乎仇視彼此，但他們不能沒有彼此，這就是互相陪伴，愛也就是所謂的關係。」