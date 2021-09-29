澳洲不買我買！法國簽署協議　出售希臘3艘巡防艦

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馬克宏也提到，談到捍衛本身利益和建構軍事實力，歐洲不能再像過去一樣天真。
澳洲先前突然取消與法國的巨額潛艦交易，轉而與美國、英國合作打造核動力潛艦艦隊，引發前所未見外交危機。
路透社報導，這起事件讓法國開始深刻思考與傳統盟邦之間的關係。馬克宏今天首次談到這項議題，趁機呼籲歐洲應該掌握更多自主權。
華府正在重新定位，聚焦於中國和印度太平洋地區。
馬克宏與米佐塔基斯舉行記者會時表示：「歐洲不該繼續天真下去，當我們面臨強權壓力，它們不時強硬其立場，我們必須應對，必須展現我們有力量和能力捍衛自己。並不是要讓事件升級，而是要保護我們自己。」
希臘政府消息人士告訴路透社，希臘在今天簽署的協議中，同意以30億歐元價碼購入3艘巡防艦，還可選擇加購第4艘。
希臘今年已經向法國達梭公司（Dassault）訂購約24架飆風戰機（Rafale），是採購此型戰機的首個歐盟國家，這次採購3艘巡防艦，是建構更廣泛戰略軍事與國防合作計畫的一部分。
被問到這是否可能造成東地中海緊張情勢升高，馬克宏說，希臘採購巡防艦並沒有針對任何特定國家，而是位處歐盟外圍的希臘需要受到保護。
馬克宏提到希臘與土耳其的區域衝突，並表示：「我不認為在2020年夏天，東地中海地區比較好戰的一方是希臘。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100928