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疫情影響非居民大減　新加坡人口降為545萬

▲今年6月新加坡人口545萬，較去年同期減少4.1%，主要由於COVID-19疫情期間非居民人數大幅下降。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年6月新加坡人口545萬，較去年同期減少4.1%，主要由於COVID-19疫情期間非居民人數大幅下降。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-29 10:26:13

（中央社記者侯姿瑩新加坡28日專電）今年6月新加坡人口545萬，較去年同期減少4.1%，主要由於COVID-19疫情期間非居民人數大幅下降。這也是1970年以來，首見新加坡公民及永久居民人口都減少。

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受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，新加坡連續2年人口下降。星媒報導，總理公署下的國家人口及人才署今天公布2021年人口簡報顯示，新加坡去年6月人口較前一年減少0.3%，是10年來首度下滑，今年人口減幅更甚於去年。

報導說，據官方統計，非居民人口較去年同期減少10.7%，至147萬。國家人口及人才署說明，這主要是因為受旅行限制及經濟不確定性的影響，導致外籍就業人數減少。

所有證件類型的外籍員工人數都減少，其中減幅最大的是從事營建、海事及加工業的外籍勞工。

另外，這也是新加坡政府自1970年起收集這些數據以來，首見公民及永久居民雙雙下降。與去年同期相比，公民人口下滑0.7%至350萬人，永久居民則減少6.2%至49萬人。

國家人口及人才署指出，疫情期間受到旅行限制是2021年公民及永久居民數減少的主因。許多公民及永久居民持續住在海外12個月或更久，因此不會列入新加坡居民人口統計。

此外，受疫情影響，新加坡去年結婚及新生兒人數都減少。根據簡報數據，新加坡去年共有1萬9340對公民結婚，較前一年減少12.3%，這也是自1986年以來的最低結婚對數；去年新加坡共有3萬1816個公民新生兒出生，較前一年少3.1%。

國家人口及人才署表示，去年疫情期間實施大型聚會人數限制可能導致民眾推遲結婚的計畫。

新加坡去年總生育率（total fertility rate, TFR）為1.10，創下歷史新低。（編輯：郭中翰）1100928

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