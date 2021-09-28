《007生死交戰》全球首映直播放送 英國皇室都將出席
《007生死交戰》是丹尼爾克雷格做為詹姆士龐德的最後一部電影，53歲的他曾坦言自己體力大不如從前，許多打鬥場景已經力不從心，這也是他在2006年首次出演詹姆士龐德，相隔15年終於正式卸下007的頭銜，因此讓《007生死交戰》未上演先轟動，如今該片將舉辦全球首映會，勢必將吸引許多媒體和粉絲的目光。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-28 22:03:33
《007生死交戰》將於台灣時間9月29日（星期三）凌晨12點半倫敦全球首映會現場直播，映會紅毯地點位於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，主要出席演員有丹尼爾克雷格、雷米馬利克、蕾雅瑟杜、拉莎娜林區、班維蕭、娜歐蜜哈瑞絲和導演凱瑞福永以及電影主題曲主唱比莉艾許（怪奇比莉）。除此之外，連英國皇室威廉王子和凱特王妃、查爾斯王子和卡蜜拉也將一同出席盛會。
《007生死交戰》為首部採用IMAX攝影機拍攝的007系列，部分內容將呈現1.43:1 IMAX銀幕完整畫面。對此導演凱瑞福永說：「用IMAX巨幕呈現的電影就是更好看，我認為這部電影最令人興奮的就是使用IMAX膠卷底片進行拍攝，每一幀畫面都非常巨大，能夠容納最多的資訊和細節，感覺就是不一樣，假如你去戲院的IMAX影廳看電影，絕對會是無以倫比的體驗，能使用IMAX攝影機拍攝大量戲份雖然難度非常高，但效果真的超讚且磅薄氣勢，每部007系列電影精美絕倫，這一集又更上一層樓，更是令人震撼。」