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中職／新人王後再起　許基宏：我從來沒有放棄自己

▲中信兄弟內野手許基宏。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟內野手許基宏。（圖／記者葉政勳攝 ）

文/吳政紘

2021-09-29 09:34:26｜2021-09-29 09:36:58

「我要感謝我自己，沒有放棄我自己」中信兄弟內野手「黃金轟炸機」許基宏，從去年穩定出賽，創下生涯最多105場出賽，19轟，還有65打點都是生涯最佳，打擊率高達3成22，不過今年已經確定換球，許基宏依舊能夠穩定輸出，被問到自己是否已經找回當初新人王的身手，許基宏依舊謙虛應對。

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打擊教練丘昌榮是許基宏剛進職棒時的打擊教練，即便遇到2017年到2019年的低潮，許基宏仍不願意放棄，這兩年他可以穩定出賽，甚至能夠全勤出賽，他認為，這是走過高低潮，才知道的感覺。許基宏今年已經累積85場出賽，打擊率2成90，9轟，累積46打點，跟詹子賢、陳子豪等組成兄弟中心打線「新三劍客」。

「當然自己可能會迷失，壓力跟自己的期望還有球迷的期望都來的時候，你很難去做到該有的樣子。」他說。

許基宏2015年拿下新人王，2016年也達成連續2季雙位數開轟的紀錄，不過2017年經典賽後，他的上場時間也受到限制，一度還被在二軍持續累積打席數，讓他十分煎熬。甚至有不少球迷認為他是被「冰」在二軍，他在二軍這三年累積41轟，卻苦無機會上一軍大展身手。

回想過去，許基宏認為，「最壞就是這樣」，自己也努力去學習學長們一些精神，不管是技術，或是打球的心態，面臨新生代兄弟進入職棒，許基宏也慢慢成為球隊中生代球星，他說：「我們要把好的延續下去，找到自己最佳的方式，把學長教我們的傳承下去。」

要感謝的人很多，許基宏認為丘昌榮、林威助總教練等都給他很多啟發，自己想要的想法，跟教練的觀點找到平衡，也才能夠更有信心的站上打擊區，他說：「可能他們知道我的使用手冊吧？」

許基宏進來中信兄弟後，雖然球隊離總冠軍總是只差一步，但他從這些球員如：周思齊、「恰恰」彭政閔、「紅龜」陳江和等身上都看到所謂的「兄弟精神」，他說：「棒球不是只有一個人去打，還是要靠團隊。」

「當然我也要感謝自己，沒有放棄自己，讓我能夠稍微航向正確的方向。」許基宏也靠信仰支持，但他認為要走出低潮，自己要如何突破，才會是最佳解答。


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