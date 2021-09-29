東京疫情緩和　餐飲店解除酒禁但須符合條件

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日本政府今天正式決定9月30日這兩種措施一併解除。這是從今年4月4日以來，首度沒有任何一地處於實施「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」狀態。
東京都政府今天召開防疫對策本部會議，決定在「緊急事態宣言」解除後，將10月1日至24日之間訂為「防止疫情復燃措施期間」，採取一些防疫措施。
其中要求餐飲店必須獲得東京都政府認證有徹底做好防疫措施的店家才能賣酒，賣酒時間到晚上8時為止，餐廳營業時間到晚上9時為止。用餐的人數每一團體頂多4人。
日本政府第4度對東京都發布的「緊急事態宣言」於今年7月12日上路後，東京都政府籲請賣酒的店家歇業、不賣酒的餐飲店營業時間提前於晚上8時打烊。時隔約2個月半，10月1日起這規定終於可鬆綁。
不過，針對未獲認證有徹底做好防疫措施的餐飲店，東京都政府要求盡量自我克制不要賣酒，且仍維持營業時間提前於晚上8時打烊。
東京都政府對於有採取防疫措施的店家提供配合補助金，中小企業平均每天給予2萬5000日圓（約新台幣6330元）至20萬日圓；大企業則視營業額減少情形予以補助，平均每天最多給予20萬日圓補助金。
有關百貨公司、電影院、大型活動等，東京都政府要求百貨公司等「集客設施」、電影院等「活動相關設施」等，營業時間最晚到晚上9時。
至於大型活動，東京都政府持續要求主辦單位限制容納（進場）人數，但視活動是否會有觀眾大聲喧嘩或加油聲，會場容納人數的比例不同。
如果觀眾會大聲喧嘩或發出加油聲，會場最多容納人數是在2萬人以下時，可容納人數設定為50%。如果會場容納人數逾2萬人的情況，則容納上限是1萬人。
東京都政府要求市民，外出時盡量減少人數，且盡量避免到人多場所或避開人多時間。返鄉、旅行、出差等有踏出東京都跨縣時，必須做好基本防疫措施。
東京都知事小池百合子今天在防疫對策本部會議上表示，目前新增確診病例持續減少，醫療體制已見改善。不過，重症病患雖減少，但今天重症病患多達117人。為了避免因疫情復燃導致醫療再度出現緊繃狀況，仍有必要努力防止疫情擴散。
有關在「緊急事態宣言」解除後的各項防疫措施，小池表示，東京都及鄰近3縣（千葉、神奈川、埼玉）也合作，階段性地實施具實效性防疫對策。如果在「防止疫情復燃措施期間」疫情惡化的話，將迅速加強防疫措施；疫情若有改善，將更進一步鬆綁規定。
小池說，為了不讓東京市民、業者、醫護人員至今的努力付諸流水，大家仍需做好防疫，設法防止疫情復燃。（編輯：韋樞/劉學源）1100928