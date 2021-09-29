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美迫台積電等科技巨頭交企業機密　專家：恐打擊市場價格

▲包括台積電在內的晶圓代工大廠，傳出被美國強迫交出機密數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲包括台積電在內的晶圓代工大廠，傳出被美國強迫交出機密數據。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-29 09:13:59

新冠肺炎疫情持續影響全球晶片供應鏈，隨時都有可能會出現斷鏈危機。有韓國媒體指出，為了解決全球晶片短缺問題，美國政府祭出極端手段，強迫半導體公司在11月8日前提交機密資料，資料內容包括客戶清單、庫存狀態以及未來的生產計畫。

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根據韓國《BusinessKorea》報導，美國拜登政府9月23日在白宮舉行「全球半導體峰會」，包括三星電子、SK海力士、台積電、蘋果、微軟、通用汽車、福特、戴姆勒、BMW等企業都以視訊出席會議。

為了解決解決晶片荒，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會議上表示，美國政府在現階段需要晶片供應鏈的更多資訊，以提高透明性、找出瓶頸所在。根據了解，美國商務部多個月來試圖釐清企業如何調配半導體供應，但先前不同產業會議都無法提高透明度，許多企業拒絕把商業數據提供給政府。報導指出，雖然美國政府目前並未強制要求晶片業者披露這些資訊，但若美方認為有必要的話，仍可能會引用1950年國防生產法（Defense Production Act）取得這些資料。

業界人士表示，美方的要求讓這些公司相當困惑，並指出「晶片荒源自於美國汽車晶片缺貨，但三星在這個領域的業務很少，SK海力士的大部分銷售額來自於記憶晶片，但記憶晶片處於供過於求的狀態，在這種情況之下，美國政府要整個業界提供資料，令人難以理解。

報導指出，在晶片產業中，客戶資料是最高機密，一旦公佈可能會對廣泛商業活動造成重大影響。此外，若披露庫存以及生產數據，也可能會對晶片價格產生重大衝擊。韓國產業經貿研究院（KIET）解釋「業界庫存數據保密是為了穩定價格，美方的要求將會導致市場波動和和業務難題。」也有業內人士擔憂，美方的要求除了影響業界交易之外，也可能會讓像是英特爾這類美企從中獲利，在美國政府的支持之下，進而獲得三星、台積電呈報給美國政府的機密數據。

目前白宮給各家廠商45天的時間自願提交數據，不過《彭博社》報導指出，多數企業並不願回應這一項要求，因為業者若揭露良率、客戶名單等數據或機密資料，除了會在與客戶談判中處於劣勢，也等於是公開了技術程度。美國這麼做，只是將業者逼入牆角

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