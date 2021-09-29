美迫台積電等科技巨頭交企業機密　專家：恐打擊市場價格

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為了解決解決晶片荒，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在會議上表示，美國政府在現階段需要晶片供應鏈的更多資訊，以提高透明性、找出瓶頸所在。根據了解，美國商務部多個月來試圖釐清企業如何調配半導體供應，但先前不同產業會議都無法提高透明度，許多企業拒絕把商業數據提供給政府。報導指出，雖然美國政府目前並未強制要求晶片業者披露這些資訊，但若美方認為有必要的話，仍可能會引用1950年國防生產法（Defense Production Act）取得這些資料。
業界人士表示，美方的要求讓這些公司相當困惑，並指出「晶片荒源自於美國汽車晶片缺貨，但三星在這個領域的業務很少，SK海力士的大部分銷售額來自於記憶晶片，但記憶晶片處於供過於求的狀態，在這種情況之下，美國政府要整個業界提供資料，令人難以理解。
報導指出，在晶片產業中，客戶資料是最高機密，一旦公佈可能會對廣泛商業活動造成重大影響。此外，若披露庫存以及生產數據，也可能會對晶片價格產生重大衝擊。韓國產業經貿研究院（KIET）解釋「業界庫存數據保密是為了穩定價格，美方的要求將會導致市場波動和和業務難題。」也有業內人士擔憂，美方的要求除了影響業界交易之外，也可能會讓像是英特爾這類美企從中獲利，在美國政府的支持之下，進而獲得三星、台積電呈報給美國政府的機密數據。
目前白宮給各家廠商45天的時間自願提交數據，不過《彭博社》報導指出，多數企業並不願回應這一項要求，因為業者若揭露良率、客戶名單等數據或機密資料，除了會在與客戶談判中處於劣勢，也等於是公開了技術程度。美國這麼做，只是將業者逼入牆角