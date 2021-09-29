各地晴到多雲　週五開始嚴防劇烈天氣

中央氣象局表示，今（29）日各地仍以晴到多雲的天氣為主，午後南部近山區的平地及其他山區有局部短暫雷陣雨；此外，東半部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約31至35度。
記者孫唯容/綜合報導
2021-09-29 05:55:31｜2021-09-29 05:56:36
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨天全台最高溫在中部（南投市）36.1度，其他各地高溫皆未達警示標準；昨日北海岸、東半部及午後南部山區有局部小範圍降雨，今晨各地大都晴朗，屏東山區有零星降雨。
吳德榮說，最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（30日）兩天太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱、紫外線強，最高溫達35、36度，應注意防曬、防中暑；午後中南部山區偶有小範圍零星降雨的機率，影響很小；今日各地氣溫落在，北部21到36度，中部23到36度，南部23到36度，東部21到35度。
吳德榮也預估，週五、六（1、2日）太平洋高壓減弱，大氣不穩定度提高；午後有強對流發展，並從山區擴及部分平地，應注意防範劇烈天氣，包括雷擊、強風、瞬間強降雨的發生，北台灣高溫略降。
下週日至週二（3到5日）西半部晴朗、白天熱，東半部水氣多，有局部短暫雨；中南部山區午後有局部降雨的機率。