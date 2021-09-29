交通部發120萬份國旅券　預計帶動58億產值

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部規畫120萬份國旅券，根據28日送抵立法院的書面報告，已有2784家業者提出合作申請，截至28日上午9時，約有980萬人登記國旅券抽籤，推估至少能帶動240萬人出遊；且依照觀光局在民國109年台灣旅遊狀況調查統計，每人每次平均國內旅遊支出為2433元，推估可帶動旅遊及周邊產值為58億元。
根據文化部的書面報告，文化部今年再度發放300萬份藝FUN券，包含240萬份數位券與60萬份紙本券。今年新增線上藝文展演活動票等適用項目，並首創週週結帳機制，藝FUN券款每週直接匯入店家帳戶，減輕金流壓力。報告指出，截至27日下午3時止，已有逾920萬人登記藝FUN券抽籤。
根據農委會的書面資料，農遊券相關經費合計為13億元，採數位券方式領取，以鼓勵民眾購買農林漁牧等相關產品，提高國內農產銷售為目的，並採電子錢包方式、可分次使用，可使用地點超過3000家，推估將創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益68億元，並帶動農業旅遊人次達340萬人次。
教育部今年再度規畫發放200萬份面額500元的動滋券，根據書面報告，今年的場館、活動賽事因防疫考量停業、延期或無法舉辦，相關業者受疫情影響嚴重；因此，動滋券將使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重的核心產業。（編輯：張均懋）1100928