COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

交通部發120萬份國旅券　預計帶動58億產值

▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券，預計可帶動240萬人出遊、新台幣58億元產值。（圖／交通部）
▲交通部響應五倍券，加碼推出國旅券，預計可帶動240萬人出遊、新台幣58億元產值。（圖／交通部）

中央社

2021-09-29 08:08:10

（中央社記者林育瑄台北28日電）立法院經濟委員會今（29）日邀請交通部等部會首長報告數位加碼券。根據已送抵立法院的書面報告，交通部規畫120萬份國旅券，截止28日上午9時已有980萬人登記抽籤，預計可帶動240萬人出遊、新台幣58億元產值。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院農業委員會、文化部、交通部、教育部、客家委員會及原住民族委員會等部會首長，就「五倍券與各部會數位加碼券是紓困還是振興」進行報告，並備質詢。

交通部規畫120萬份國旅券，根據28日送抵立法院的書面報告，已有2784家業者提出合作申請，截至28日上午9時，約有980萬人登記國旅券抽籤，推估至少能帶動240萬人出遊；且依照觀光局在民國109年台灣旅遊狀況調查統計，每人每次平均國內旅遊支出為2433元，推估可帶動旅遊及周邊產值為58億元。

根據文化部的書面報告，文化部今年再度發放300萬份藝FUN券，包含240萬份數位券與60萬份紙本券。今年新增線上藝文展演活動票等適用項目，並首創週週結帳機制，藝FUN券款每週直接匯入店家帳戶，減輕金流壓力。報告指出，截至27日下午3時止，已有逾920萬人登記藝FUN券抽籤。

根據農委會的書面資料，農遊券相關經費合計為13億元，採數位券方式領取，以鼓勵民眾購買農林漁牧等相關產品，提高國內農產銷售為目的，並採電子錢包方式、可分次使用，可使用地點超過3000家，推估將創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益68億元，並帶動農業旅遊人次達340萬人次。

教育部今年再度規畫發放200萬份面額500元的動滋券，根據書面報告，今年的場館、活動賽事因防疫考量停業、延期或無法舉辦，相關業者受疫情影響嚴重；因此，動滋券將使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重的核心產業。（編輯：張均懋）1100928

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀