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證實了！38歲林依晨終於懷孕　結婚6年喜迎牛寶寶

▲林依晨傳出順利懷上小孩。（圖／資料照）
▲林依晨傳出順利懷上小孩。（圖／資料照）

記者臺孝婷/台北報導

2021-09-29 09:22:28｜2021-09-29 11:20:21

38歲的女星林依晨和老公林于超結婚6年，女方曾在婚宴上透露想生3個娃，但多年來肚皮一直沒動靜，也常常被媒體追問做人進度。林依晨和林于超因雙方工作關係，大約4個月才能見一次面，聚少離多也讓2人屢傳婚變。但根據《NOWnews今日新聞》掌握，其實林依晨已經順利懷孕，且預產期就在今年10月，推測應該是今年林于超回台過年時，夫妻倆小別勝新歡，成功懷上牛寶寶，經紀人也在今日證實好消息。

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▲林依晨今年雖仍有工作，但衣服寬鬆，似乎有意避開孕肚。（圖／翻攝臉書）
▲林依晨今年雖仍有工作，但僅是拍廣告。（圖／翻攝臉書）
其實早在2019年，就傳出林依晨為了專心備孕，決定淡出演藝圈，還被發現註銷大陸工作室，讓外界懷疑她打算隱退。雖然林依晨今年仍有零星的工作，但從影片和照片中可看出她穿著寬鬆，或是只有上半身入鏡，看起來似乎有意避開孕肚。

▲林依晨（右二）和老公林于超（左二）及公婆全家福。（圖／林依晨微博）
▲林依晨（右二）和老公林于超（左二）及公婆全家福。（圖／翻攝林依晨微博）
林依晨曾為了捍衛婆家，發長文表示自己嫁的不是「豪門」而是「好門」，對於老公也是力挺到底，她曾在記者追問下透露，自己為了懷孕什麼方法都試過了，但有些事情不是努力就可以成功，默認也曾求助人工受孕。對於林依晨懷孕一事，《NOWnews今日新聞》上禮拜就曾多次致電經紀人，但當時經紀人在國外未接電話，直到今日才回覆：「是的，依晨懷孕了，謝謝大家的關心和祝福！」

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