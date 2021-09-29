美債殖利率飆升挫美股！台股早盤大跌逾300點、失守萬七
美國公債殖利率飆升，美股4大指數齊跌，其中道瓊工業指數更重挫569.38點，台股今（29）日早盤也開低走低，跌破萬七大關，電子、傳產及金融同步下挫，其中台積電、 大立光、聯發科及聯電等電子權值股跌幅都超過2%，台股也進一步失守16900點，一度下探16874.38點，大跌307.06點，跌幅1.78%，目前仍跌近300點。
記者顏真真/台北報導
2021-09-29 09:36:48
在美國公債殖利率飆升，通貨膨脹持續升溫，加上美國國會遲遲未通過提高舉債上限，美股重挫，其中道瓊工業指數大跌569.38點，跌了1.63%，收在34299.99點，而易受美債殖利率飆升影響的科技股那斯達克指數更慘摔423.29點，跌2.83%，收在14546.68點；費城半導體指數下跌131.06點，跌3.80%，收在3314.39點，標普500指數大跌90.48點，跌2.04%，收在4352.63點。
受到美股大跌影響，台股今日開盤也下跌53.58點，加權股價指數以17127.86點開出，不到1分鐘更跌破了萬七大關，其中蘋概三天王台積電、大立光、鴻海亦同步走跌，其中台積電及大立光跌幅更超過2%，鴻海也跌逾1%，台股跌幅也隨之擴大，更一度下探16874.38點，大跌了307.06點，目前仍跌近300點。
就類股表現來看，電子、傳產及金融股齊挫，半導體、造紙跌幅更逾2%，電子的光電、電腦週邊設備、電子零組件等跌幅也超過1%，而傳產的水泥、塑膠、紡織、電器電纜、鋼鐵、橡膠、汽車、貿易百貨及金融股也跌超過1%，不過，航運、油電燃氣、玻璃陶瓷及化工開低後，目前翻紅。