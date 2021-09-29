吳宗憲凌晨PO「父女牽手照」 一席告白逼哭2.7萬人
吳宗憲（憲哥）二女兒吳則含（Vivian）本月12日出閣，憲哥配合新人刻意不張揚，但也與外界分享他的喜悅與不捨，事隔半個月，憲哥PO出緊握愛女手的照片，隔空向女兒告白，感性文字令網友為之動容。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-29 09:30:34｜2021-09-29 09:41:36
憲哥今（29日）凌晨近4點，在社群軟體上傳一張婚禮當天的照片，他一手牽著女兒Vivian戴鑽戒的手，另一手十指緊扣對方，畫面流露濃濃的情感，配文寫下：「這可是一個緊握的雙手...爸爸的內心，給的不僅僅是祝福，要的是妳永遠都要幸福。」
即便是深夜，貼文發布5小時，按讚數已達2.7萬，網友表示：「所有的父親都希望自己的前世情人～這世能更加幸福」、「睡不著，剛好看到憲哥跟女兒緊握著雙手的合照好感動，真幸福」、「感動到不知道說什麼，我也希望爸爸還能這麼握住我的手」、「父母對小孩的愛永遠是那麼無私及溫暖」、「祝福憲哥！也期望憲哥早日當外公」！
繼次女Vivian嫁人，長女吳姍儒（Sandy）27日也親口證實，明年1月29日將與設計師未婚夫完婚，3位掌上明珠剩下被譽為「最正老三」的吳奕佳（Olivia）還沒嫁，身為圈外人的Olivia，畢業於紐約視覺藝術大學，個性獨立又低調，從來沒有正式曝光過，神祕外貌不僅Sandy誇比自己美，憲哥也曾列出吳家3女兒長相排行，「老三是第一名，老二是第二名」，惹得Sandy不高興，令人莞爾。（編輯：楊穎軒）