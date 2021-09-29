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NBA／外界不看好「詹威連線」　詹皇：我會找到辦法的

▲「詹皇」LeBron James和「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James和「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-09-29 09:41:22｜2021-09-29 10:15:58

洛杉磯湖人新賽季組成新陣容，不過不少人並不看好「詹皇」LeBron James和「威少」Russell Westbrook的搭檔，對此前者本人直言他相信自己可以找到方法，就和過往所做到的一樣。

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James和Westbrook都是衝擊禁區能力出色的球員，但兩人的投射都不算是特別穩定，特別是威少一直以來都因為三分不好而被詬病，因此外界認為他們會面臨空間上的問題。

對此James霸氣的表示「我總是能夠找到解決的辦法。我們需要Russell做他自己。」當年做出「決定」後，也有專家不看好詹韋連線，認為他們都需要持球，難以產生化學效應，但最終熱火拿下了2座冠軍。

「我們加入了很多能投籃的人，加了很多動力十足的能幹很多活的球員，無論手上有球還是無球，也增加了一些高度。」James點出一些陣中球員的名字後表示，「我們擺上桌面的陣容非常可怕，我們動力十足，能在場上做很多事。我很看好這支球隊，而對手也不敢小看我。」

James相信自己和球隊最終能找出合作的方法，另外他也強調在經歷一個不順的賽季之後，Anthiny Davis現在動力十足，也開玩笑的表示要聯盟其他球隊注意了。

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