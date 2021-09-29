彭博最新防疫排名　台灣再跌1名至第42、愛爾蘭奪榜首

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台灣9月在抗疫復甦表現方面獲得56.5分，疫苗接種覆蓋率30%，封鎖措施嚴重程度為40，航班運能為負84.9%，開放旅行路線為154。在受評估的53個經濟體中，居第42名，比起8月份下滑1名。台灣最高曾在去年12月奪下第2名，但今年5月因本土疫情爆發，就摔落至排名的中、後段班，曾經最慘還跌落至44名，雖然7月回升至40名，但8、9月連兩個月下滑。雖然台灣目前疫情趨緩，但是疫苗覆蓋率仍上不來，對於完整接種疫苗的入境旅客隔離限制仍舊嚴格。
《彭博社》指出，該排行榜已經連續三個月由歐洲國家大幅領先，根據9月排行榜結果，全球前五名依序為愛爾蘭、西班牙、荷蘭、芬蘭及丹麥，這些國家的疫苗覆蓋率均在68%以上，且受惠於歐盟政策，可允許完整接種疫苗者自由入境。此外，愛爾蘭已經有超過90%成年人完整接種2劑疫苗，同時也讓社交活懂得以恢復，而丹麥則是北歐第一個完全解除防疫限制令的國家。
美國因Delta變種病毒侵襲，在解除封鎖之後，感染病例和死亡人數激增，導致9月排名下降三名至第28。而曾經在去年11月高居排行榜榜首的紐西蘭，因為Delta變種病毒在該地迅速傳播，導致防疫禁令迅速升級，9月的表現比起8月下滑9名，來到38名。而新加坡防疫政策因從清零轉向與病毒共存，但由於病例激增導致重新實施了一些限制措施，因此整體表現受到影響，下滑了11名，排名第19名。
而與台灣鄰近的韓國排名與上個月相同，位居26名，日本則是因為提昇的緣故，疫苗接種率比上個月上升4名，排名第29名。但東南亞經濟體在9月排名中繼續墊底，印尼、泰國、馬來西亞、越南和菲律賓排在最後五位。儘管這些地方的疫情可能已經達到顛峰，而其依賴出口的經濟體系仍持續遭受打擊。
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