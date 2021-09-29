首例！接種BNT疫苗原液 恩主公：再增1位民眾預防性住院
台灣首例！三峽恩主公醫院因現場作業的疏忽，造成25位民眾直接接種BNT疫苗的原液，引發關注；恩主公醫院表示，已啟動醫療的關懷與照護機制，目前共有10位民眾預防性的住院，目前檢查均為正常。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-29 10:41:58
恩主公醫院說，當（27）日已有9位住院觀察，但昨（28）日晚間有1位民眾接到醫院的關心電話，加上看到新聞的露出後，認為還是住院觀察比較放心；強調這是預防性的住院，該位民眾的身體狀況沒有大礙，至於未入院的民眾，經院方的一一聯絡後，均表示暫無特別的症狀。
住院觀察的民眾中，有1位恰巧是新北市議員林金結的大嫂，林金結也轉述大嫂的話指出，目前已進行心臟的檢查，今（29）日會進行肝功能等檢查，目前等候檢查結果中，並感謝媒體的關心，及恩主公醫院的照護。
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