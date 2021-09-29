參選北高市長呼聲高？張亞中：再看看怎麼談

孫文學校總校長張亞中在國民黨主席選戰中，排名第二，但因得票率超乎預期，也讓黨內力拱張亞中參選2022年北市、高市長的呼聲高，張今（29）日接受廣播專訪，被問及是否可能參選高雄市，張說，那要看看怎麼談；被追問是否沒有反對？張亞中表示，他的意思不是他在考慮，他現在是要談黨的基業、理念，台北市則應該找個最強的人。
記者余祥／台北報導
2021-09-29 10:55:31
國民黨主席當選人朱立倫在選後積極與對手會面，促成團結、整合，朱立倫昨日與張亞中會面，張提到，他很在意被朱立倫稱紅統一事，並希望朱立倫上任後開會回他公道。
張亞中說，這不是個人的事件，他也沒要朱立倫道歉，只是希望黨內開會討論他到底是不是紅統；像是在國民黨主席選舉中，黨主席江啟臣就很在意被棄保的問題，這次當然棄保有發酵，希望下一次選舉不要再操作亡黨、棄保。
至於朱立倫是否有邀請他去黨中央幫忙？張亞中表示，讓他稍微保留一下，這問題要問朱立倫，如果沒有共同的理念，就是權力分贓、和稀泥。
談及朱立倫當選後給中國大陸的回函時，張說，他在選前已經寫好給中共總書記習近平的回函，他比朱立倫多的部份是要協商進行兩岸融和，而且會在文章中開始暗示要對話，他的概念是「兩岸合和」，現在中華民國是一中憲法，要討論如何統一。