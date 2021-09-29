認藍操作罷免變調！陳亭妃挺陳柏惟：讓朱立倫首戰吃敗仗
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，近來其再因於立院申請台語同步口譯質詢國防部長邱國正，引發各界高度關注罷免反應。民進黨立委陳亭妃今（29）日表示，國民黨主席當選人朱立倫想把罷免當作非贏不可的第一戰，已讓罷免變調，也對政治人物不公平，大家應該要給陳柏惟這種努力打拚的年輕人更多支持，也讓朱立倫吃到敗仗。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-29 11:08:31
關於陳柏惟罷免投票一事，陳亭妃表示，看到國民黨已經露出馬腳，是為政治而政治，不惜一切要搞亂台灣所有政治風向。大家都知道，陳柏維罷免案是非戰之罪，很清楚就是國民黨已經把此事搞成政治，顏家也利用地方派系開始不斷動員組織。
陳亭妃說，這種罷免案關鍵就是組織動員一定有效，所以才會讓大家擔心。現在朱立倫又把這事當成主席的第一戰，非贏不可，這已經是變調了，對政治人物其實也不公平。
陳亭妃說，大家應該給陳柏惟更多的支持，尤其他是一個努力打拼的年輕人，從他到立法院來就看到他的努力，可是卻因為政治必須面臨被罷免，這發生在任何政治人物身上都讓人很不捨。
陳亭妃表示，大家要看清國民黨的政治手段，要把陳柏惟罷免案變成朱立倫主席的第一戰，那大家就要讓朱立倫吃到敗仗，才能阻擋國民黨一亂再亂，把台灣變成自己的政治提款機。
民進黨立委許智傑則說，陳柏惟用台語質詢是他的特色，他到不同委員會大部分也都用台語質詢，他台語講得很輪轉也是好事。許智傑說，陳跟邱國正也許溝通有點誤會，但其實他們已經互相聯絡過，也把誤會冰釋，就不用刻意去把這個事情放大。