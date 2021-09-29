蔡英文民調上升 許智傑：疫情顧得好、疫苗五倍券陸續到
根據台灣民意基金會28日公布的最新民調顯示，總統蔡英文的民調上升，也讓各界關注其第二任期是否會持續受國人肯定、穩定執政。民進黨立委陳亭妃今（29）日受訪指出，把事情做好會讓人民有信心，相信蔡英文及民進黨政府一定做得到；民進黨立委許智傑今日受訪分析，疫情顧得很好，疫情與五倍券陸續到位，大家因此肯定蔡英文施政，民調才會逐步上升。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-29 11:22:03
對於蔡英文9月民調較8月上升，陳亭妃表示，民調部分隨時都在變化，一個執政黨的領袖,基本上他就面對許多狀況，隨著政策而有所不同而，對民調有所漲跌這都是參考值。
陳亭妃說，只要把事情做好，讓人民有信心，證明蔡英文是可以給台灣人依靠的，民調才會真正有所反映。「我們有信心，相信蔡英文、相信民進黨政府，我們一定可以把台灣做到讓人民安心的地方」。
許智傑則表示，蔡英文民調提升最主要的原因，應該不是中國禁止我國的水果進口，而是台灣的疫情真的顧得很好，再加上現在疫苗也逐漸補充到位，還有五倍券與各部會加碼都陸續推出，尤其年輕人覺得非常有趣甚至刺激，過程當中大家對蔡英文的施政是肯定的，所以民調才會逐步上升。