《原神》歡慶上市一周年　砸2億台幣全角色都有可愛頭像

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其實這個推特 Hashtag 圖像在先前就有不少遊戲、甚至是企業玩過，例如知名飲料「午後的紅茶」、遊戲《動物森友會》、《寶可夢劍盾》、《Final Fantasy VII Remake》等等，都曾推出過 Hashtag 圖像。不過像原神如此大手筆把旗下所有角色全都圖像化，可能還是第一次。
既然是所有角色都有圖像，那麼花費數字肯定不小。據日本網站《Hollect》的文章指出， Hashtag 圖像是推特提供的一種廣告服務，據推測一個客製化圖像價格大約落在日幣 3000 萬（約新台幣747萬）左右。以這項數字推算的話，目前擁有 34 名角色的《原神》官方在本次的小彩蛋就至少花了 2.5 億新台幣。
而且不只是單一 Hashtag 才有圖像。以角色「鍾離」為例，包括「#zhongli」、「#morax」、「#rexlapis」、「#vagomundo」、「#iwillhaveorder」等 Hashtag 都會顯示出鍾離的圖像，因此米哈遊實際花的預算或許還要比上述粗估的高上許多。
不過對比前陣子官方釋出的寒酸一週年社群活動，不僅多數獎勵多數都需要抽獎取得，部分活動僅僅 1000 人的名額代表多數的玩家根本與活動無關，送的 100 原石還連單抽都抽不起。這次在推特行銷上砸錢不手軟，或許會讓部分玩家心理難以平衡。