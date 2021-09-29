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中國禁輸入台灣釋迦和蓮霧　國台辦公布「有害生物」照片

▲台灣輸入的釋迦和鳳梨上發現大洋臀紋粉蚧。（圖／翻攝自微博）
▲台灣輸入的釋迦和鳳梨上發現大洋臀紋粉蚧。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-29 11:52:54

中國海關署在今年3月才以病蟲害為由，禁止台灣鳳梨輸入，本月18日再度宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗有害生物，自20日暫停從台灣進口釋迦和蓮霧。國台辦發言人朱鳳蓮29日舉行例行新聞發佈會上，公布「有害生物」照片，指出除了大洋臀紋粉蚧之外，還在釋迦和蓮霧上檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等。朱鳳蓮更表示，自2020年起，曾多次向台灣提醒加強源頭管制，但一直未得到改善，指出禁止輸入「科學合理、完全正當」。

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朱鳳蓮指出，今年以來，中國海關多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧中，截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法退回或銷毀措施，並即時通報台灣方面，該有害生物危及多種水果和糧食作物，對農林業生產和生態安全造成嚴重威脅。

朱鳳蓮提到，據海關方面反映，除了大洋臀紋粉蚧，還從台灣輸入的釋迦和蓮霧中，檢出可可花癭病菌和新菠蘿灰粉蚧等有害生物。為了從源頭上防範植物疫情風險，依據中國有關法律法規和標準，海關總署決定自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝和蓮霧輸入大陸。

▲台灣蓮霧被檢出的新菠蘿灰粉蚧。（圖／翻攝自微博）
▲台灣蓮霧被檢出的新菠蘿灰粉蚧。（圖／翻攝自微博）
▲台灣釋迦被檢出可可花癭病菌。（圖／翻攝自微博）
▲台灣釋迦被檢出可可花癭病菌。（圖／翻攝自微博）
朱鳳蓮指出，自2020年以來，多次向台灣有關方面通報輸入水果不合格情況，提醒其加強源頭管控，但此類情況一直未得到改善。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入台灣釋迦和蓮霧，「科學合理、完全正當」。

朱鳳蓮強調，海關總署通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台灣進行相應通報，「這些問題台方未做任何反饋」，指出民進黨當局應該要切實負起監管責任，不要再搞政治操作。朱鳳蓮進一步表示，民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，藉機惡意抹黑中國、煽動兩岸對立，完全別有用心，「說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民著想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。」

▲香港蘋果日報高層被警方依港區國安法拘捕，並遭凍結相關銀行帳戶與資金而被迫停止營運。中國大陸國台辦則稱港府依法行動，是維護香港繁榮穩定應有之舉，任何人無權干涉。圖為國台辦發言人之一的朱鳳蓮，資料照。（圖／翻攝自中國官媒）
▲國台辦發言人朱鳳蓮表示已經多次向台方反應，但情況仍未改善，稱禁止台灣釋迦和蓮霧輸入是「科學合理、完全正當」。資料照。（圖／翻攝自中國官媒）

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