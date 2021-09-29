江俊翰痛心出櫃「同志沒有錯」　驗毒打臉前男友

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因為前男友沒辦法接受分手，江俊翰受到恐嚇：「威脅我說他過去交往過的人，分手絕對都不會有好下場，如果我真的敢這麼做，他第一件事就是向媒體爆料我是同志，他很清楚我是一個公眾人物，只要他這麼做就可以輕鬆毀掉我，他不惜毀謗我還吸毒，甚至引誘他吸，我因為害怕同志身分曝光，還有因為過去的事件而失去演藝工作，就活在這種家暴、分手暴力陰影之中。」
今年7月江俊翰因為前男友的懷疑而起爭執，持刀自殘，受傷的除了他，還有他的媽媽，「媽媽為了保護我要搶我手上的刀而受傷，媽媽受傷是我不孝，我非常自責。」江俊翰崩潰住院，也決定離開前男友：「他在FB跟IG上的發文內容，對我的各種指控，都是不實在的，是分手暴力的一部分，我看到他所寫的那些不實指控，心裡只有痛還是痛，面對以同志身分來威脅我的人生，我必須挺直腰桿說，身為同志我沒有錯。所以，我要跟P先生說，你對我的傷害如你所願已經造成，請適可而止，真的沒有必要為了不願意接受分手的事實意氣用事，而說這些不是事實的話。」
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