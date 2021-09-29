名家論壇》吳崑玉／老藍男們的「歸因謬誤」

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在台灣民眾統獨立場分佈圖中，最上方的黑線代表「維持現狀再決定」的人數，一直是台灣社會主流，多數時間維持在30%以上水準。但這條線有兩個明顯破底時間，第一個是95-96年台海飛彈危機，當時是李登輝總統訪美，在康乃爾大學演講所引起，等到96年初李登輝當選，中共軍演停了，「維持現狀再決定」的比例又回到30%以上水準，一直維持到2018年。
直到2018年底，韓國瑜帶領國民黨在九合一選舉大勝，國民黨氣勢如虹，大有希望奪回中央政權，連偏向統一的人也達歷史新高12.8%。於是對岸見獵心喜，得寸進尺，2019年初習近平發表措詞強硬的「告台灣同胞書」，將「九二共識」等同於「一個中國」，大談「一國兩制」，歡迎台灣各黨派來大陸談統一。於是「維持現狀再決定」的人數立馬跌破30%(29.8%)，傾向統一者也崩盤落至5.6%，至今仍無起色。
那這些人轉去那裡了呢?相當人數轉去了「永遠維持現狀」(藍線)，但更多轉去「偏向獨立」，那條鮮綠線多年來在阿扁及小英綠營執政下雖有成長，但漲幅不大，從沒超過20%，2018年甚至跌到15.1%的低點。但「告台灣同胞書」一出，2019年便暴漲到21.8%，今年更漲到25.8%，足足漲了10趴以上。綠營執政10年，一邊一國，抗中反中都無法達到的獨派支持度，習大大一篇文告就辦到了，這「功在台獨」的匾額，當然得頒給習大大了。
政大選研中心長期調查中，另一個關於自身是中國人還是台灣人的族群認同圖，也顯示了同樣的趨勢與轉折點。在1992年，就是「九二共識」那一年，台灣社會的主流民意是認同自己「既是中國人，也是台灣人」，比例達到46.4%。這個數值在95年台海危機前甚至高達49.3%，但96年已暴跌至42%，此後震蕩平盤，與認同自己是純粹「台灣人」的綠線呈反比關係。直到08年馬英九當選，這兩條線才黃金交叉，自此一上行一下修，呈喇叭型走勢。
但與統獨趨勢一樣的，既中又台的人數，曾在2018年上行到近年高點38.2%，但2019年暴跌到34.7%，2020更跌到29.9%，今年才又回檔到31.4%。反之，與其呈反比關係的純「台灣人」認同度，2014年雖曾短暫突破60%，卻隨之回檔盤整。2019年習大大一告台灣同胞，台灣人認同度馬上漲個4趴，加上香港反送中與美中貿易戰等事件，2020年更達到64.3%高點，今年則微調到63.3%。這種認同度轉移，還是得歸功於習大大與國台辦的「努力」。
張亞中和朱立倫這些老藍男們講不通的論點是，如果執政者能以政策左右他的選民反中或親中，那馬英九當了總統，怎麼認同自己是「純粹台灣人」的人反而變多了呢?兩岸關係不是變好了嗎?陸客不是來了嗎?ECFA不是簽了嗎?人進來，貨出去，大家發大財，結果認同自己同是中國人和台灣人的數量反而變少?是因為民進黨在野，所以更能成功教育人們台灣認同，排斥中國認同嗎?
換個角度看，照趨勢來看，台灣近年認同自己是「純粹台灣人」的比例已近2/3，「同是中國人和台灣人」的比例落到30%左右，認為自己是「純粹中國人」更低至2.7%，訴求兩岸統一已很難有市場。
如果換算成選票，用2020年總統投出1430萬張有效票為基數，當年同時認同既中且台者約34.7%，加上認同自己純中者3.5%，相當於546萬張票，與韓國瑜的552萬票已相當接近。這大概也是訴求兩岸終極統一者的極限。
換言之，老藍男們根本將台灣民眾的族群認同與統獨意識歸因錯誤。分析政大選研的數據，「促獨反統」的最大功臣既不是李登輝，陳水扁，也不是蔡英文，反而是習大大、國台辦，和馬英九。那篇「告台灣同胞書」，與香港問題處理不當，對統派殺傷力之強，消滅維持現狀者「再決定」耐性之力，遠勝於任何民進黨或綠營的宣傳操作。
所以，國民黨想要重返執政，不該是成天拿兩岸問題修理蔡英文和民進黨，這樣只會愈罵愈慘。而該是去拜託習大大和國台辦別再在那邊烙狠話、放飛機、打官腔、演戰狼，放國民黨一條生路。如果辦不到，那也就只能承認趙少康是對的，面對對岸不友善的舉動，該開嗆還是得開槍，扯掉習大大的貞操帶，吞下戰鬥藍的威而鋼，才有重振雄風的那麼一點點希望。
既然老藍男們那麼愛用「依法不依人」這類佛系語言來點化他人，那就隨手奉上魯智深坐化前的那首偈，看看能否點醒這些老藍男們:「忽地頓開金繩，這裡扯斷玉鎖，咦?忽聞錢塘潮信來，如今方知我是我!」
阿彌陀佛，善哉善哉!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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