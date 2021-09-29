高雄券「五倍變Ｎ倍」　史哲透露財政局長已經在流淚了

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史哲也透露，高雄券數位方案綁定人數持續增加，在紙本方案公布後，也引起許多人的關注並詢問兌換細節，他很想請大家不要再宣傳，不過還是提醒大家，不論是用紙本振興券、數位振興券，都可參加「高雄開就賺」活動，各種不同選擇有不同優惠加碼，合作銀行業者提供加碼是實體紙本享受不到，而夜市商圈及餐飲也需要大家一起來幫忙，精準振興，創造多贏！
根據今年5~6月的營利事業銷售額數據顯示，受到疫情影響，高雄百貨公司、住宿業、餐飲業營利事業銷售額相較於去年同期分別衰退17.93%、22.16%及16%，因此我們研發與百貨旅宿餐飲業者結盟振興夥伴關係，以達成「精準振興」。
史哲說，持振興券在高雄市百貨業滿5,000元，就送1,000元高雄券；旅宿業滿1,000送200；餐飲業滿500送100。對消費者而言，振興五倍券變六倍，對店家來說，也感受得到「消費落地」！也特別和大家說明，消費振興券所拿到的高雄券是全市皆可使用，並不限於三大類發放處。
史哲指出，在夜市商圈的部分，高雄市也推出「200換400」方案，大家可於高雄市指定的46處商圈夜市，持200元紙本振興券至現場，即可兌換400元商圈夜市券且高市府也以高雄券的政策策略作為基礎，由市府相關機關和業者共同研議不同產業及場域對接高雄券的加碼方案，希望在這一波振興風潮中帶動八大券消費來到高雄，協助更多在地店家。
史哲也透露在高市府公開高雄券紙本方案後，立即有網友抓到Bug五千可換六千八，破解更加開就賺的方法，五倍變六點八倍，史哲強調，振興五倍券有10張不同面額，若分別將5張200元兌換成夜市商圈券、500元及1000元消費後再獲得高雄券，將可五千變六千八！再搭配八大券加碼對接方案，以及高雄券合作夥伴們推出的加碼優惠，來高雄使用振興券的人可享有「五倍變Ｎ倍」，還有「日月抽」各式大獎等著大家，真正開就賺！