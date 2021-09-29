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展現2年拚4年成果　高雄競爭力一口氣從16名前進到第10名

▲遠見公布「2021縣市總體競爭力調查」，高雄排名大幅進步一口氣進到第10名，展現出市長陳其邁率領的市政團隊以兩年拼四年的治理效率。（圖／高市府提供）
▲遠見公布「2021縣市總體競爭力調查」，高雄排名大幅進步一口氣進到第10名，展現出市長陳其邁率領的市政團隊以兩年拼四年的治理效率。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-29 13:08:14

遠見公布「2021縣市總體競爭力調查」，高雄排名大幅進步一口氣從第16前進到第10名，展現出市長陳其邁率領的市政團隊以兩年拼四年的治理效率，讓全國競爭力名次從南科一路延伸到屏東科學園區的S科技廊帶漸成形，帶動高雄市發展的討論熱度，獲得全國競爭力評比的肯定與支持。陳其邁也重申兩年拚四年，強調會讓高雄動起來、回應市民期待。

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根據遠見雜誌「2021縣市總體競爭力調查」，縣市總體競爭力以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療與衛生、生活品質與現代化、地方財政、社會福利等九大面向，對全國各縣市進行評比。高雄市在其中七大面向全國名次大幅度提升1到7名，其中「治安」大幅躍進7名、「公安與消防」與「生活品質與現代化」各進步4名、「地方財政」進步3名、「經濟與就業」與「教育與文化」各進步1名、「醫療與衛生」則是六都第2。

陳其邁上任後力拼產業轉型，宣布「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」、「半導體高雄隊」以及「投資高雄事務所」啟動，短短一年已交出亮麗成績單。亞灣5G AioT創新園區由中華電信領軍，有微軟、思科等31家大廠正式進駐，鄰近的台壽大樓，作為亞灣新創基地，也已被想進駐的廠商預約額滿；「仁武產業園區」與「橋頭科學園區」更將於今年底讓廠商選地建廠。

值得一提的是高雄市進步最多的面向，無論是刑案發生率、刑案破獲率、犯罪人口率、竊盜案發生率、竊盜案破獲率、竊盜犯罪人口率、暴力犯罪發生率、暴力犯罪破獲率、暴力犯罪人口率等指標都較去年期顯著改善，其中全般刑案110年破獲率較109年提高3.08%;槍擊案件110年破獲率較109年提高25%，所有案件均已全數偵破。高市府將持續盯緊各項治安工作，加嚴掃蕩執法，保障市民安全。

另外，在大家所關心的地方財政上，陳其邁帶領團隊積極落實開源節流措施，嚴格遵守財政紀律，歲出入差短預算數逐年下降，籌編111年度總預算時，淨舉借預算數新臺幣(下同)58.94億元，較110年預算62.09億元，再減少3.15億元，為近11年新低。市府也積極辦理各項民間參與開發案件，至目前已有78億民間投資，未來預估引入513億民間投資；在節流方面，則賡續檢討員額控管、組織整併等措施以抑制人事費成長，並檢討業務委外、加強管控各項支出。

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