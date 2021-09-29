電金傳齊殺！台股終場大跌325.98點、收在16855.46點
中國大陸限電及美國10年期公債殖利率飆升，美股4大指數全面重挫，台股今（29）日在電子、金融及傳產全面走跌下，指數開低走低，更失守萬七大關，一度重挫379.66點，下探16801.78點，終場還是大跌了325.98點，收在16855.46點，跌幅1.9%，成交量3234.2億元。
記者顏真真/台北報導
2021-09-29 14:01:43
在美國公債殖利率飆升，通貨膨脹持續升溫，加上美國國會遲遲未通過提高舉債上限，美股重挫，其中道瓊工業指數大跌569.38點，跌了1.63%，收在34299.99點，而易受美債殖利率飆升影響的科技股那斯達克指數更慘摔423.29點，跌2.83%，收在14546.68點；費城半導體指數下跌131.06點，跌3.80%，收在3314.39點；標普500指數亦跌90.48點，跌2.04%，收在4352.63點。
受到美股重挫影響，台股今日也是開低走低，以17127.86點、下跌53.58點開出後，隨即跌破萬七大關，電子、金融及傳產齊殺，其中蘋概3天王的台積電盤中一度下探577元、跌近3%，大立光盤中跌幅也超過4%，鴻海一度跌1.87%，台股亦進一步失守了16900點，一度下探16801.78點，重挫379.66點，終場收在16855.46點，仍大跌了325.98點。
在類股表現方面，今日除化工及油電燃氣類股逆勢收漲之外，其餘都收黑，其中半導體類股跌了2.86%，電子零組件跌幅更超過3%，傳產以造紙跌最重，超過4%，汽車及觀光也跌逾2%，貿易百貨、航運及鋼鐵等也有1%以上跌幅，而金融保險類股則跌0.8%。
至於個股表現上，台積電終場收580元，跌2.36%，大立光跌2.03%，收2170元，鴻海也跌了1.41%，收在105元，而聯電更跌了3.52%、日月光跌5.78%，聯發科跌4.6%，而傳產的航運股陽明跌2.1%，長榮及萬海也跌超過1%，金融股的富邦金、國泰金、兆豐金及開發金也跌逾1%。