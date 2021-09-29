NBA／威金斯申請免打遭拒 勇士主帥不願多談：我信疫苗
勇士先發主力Andrew Wiggins（威金斯）日前申請免打新冠肺炎疫苗遭NBA拒絕，勇士總教練Steve Kerr（柯爾）表示他相信疫苗，不過不願多提Wiggins是否會改變心意，只說他訓練狀況很好，大家都在為新賽季努力中。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-29 13:50:55
根據《San Francisco Chronicle》記者Rusty Simmons報導，Kerr在勇士媒體日被問到Wiggins目前狀況，「我相信疫苗，我們團隊也相信，我們生活在一個分裂的世界，一切都變成了政治的工具，你必須小心應對，而我們努力尊重每一個人，我想這就是我們能做的。」
Kerr不願多談子弟兵的選擇，只想把外界關注拉回到球場上，以目前狀況來看，若Wiggins仍不願接種疫苗就無法出戰主場比賽，而勇士看來還沒準備好應急計畫。
「現在猜測是沒有意義的。」Kerr說，「在賽季中會有一百萬件事情發生，你只能及時應對，如果你試圖為每一次突發事情做好準備，你只會繞著原地打轉。他的練習狀況看起來很棒，隊友和教練團都很喜歡他，我們努力在為新賽季準備，會做出相對的調整。」