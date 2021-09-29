朱立倫誇陳玉珍「勇猛」 蘇巧慧：國民黨走偏鋒恐邊緣化
行政院長蘇貞昌28日赴立院進行施政報告，國民黨團企圖杯葛，引發朝野衝突。民進黨立委蘇巧慧今（29）日表示，國民黨主席當選人朱立倫竟誇國民黨立委陳玉珍勇猛，此言論做實藍營走偏鋒，她認為國民黨恐被邊緣化。
記者黃宣尹／台北報導
2021-09-29 13:32:18
蘇巧慧表示，陳玉珍昨天帶頭，與同黨立委合力於國會抗議，導致立院空轉一整日。朱立倫竟誇黨內每個立委都「非常盡職、非常棒」，還說陳玉珍「非常勇猛」，此般點評做實藍營繼續走偏鋒，只會在台灣繼續被邊緣化。
蘇巧慧說，朱立倫在國民黨黨魁選舉中，創下得票率新低，其實是雖勝實敗，顯然他未得到多數國民黨人的支持，也反映藍營內部的路線之爭，黨員和支持者早就四分五裂。而張亞中的異軍突起，就像一面照妖鏡，讓其他候選人，甚至整個黨都選擇往紅靠攏。
蘇巧慧說，更讓人遺憾的是，被輿論稱為「正常倫」的朱，上任後的國會第一戰，起手式竟是讓不問政、不講理、不協商的陳玉珍大展個人秀、杯葛議事，事後還嘉獎一番。這無疑是鼓勵國民黨從政人員搞對抗、走偏鋒，無怪乎時代力量立委邱顯智痛斥國民黨「把議場當馬戲團來耍」。這樣的政黨怎麼會造福台灣？恐怕也只會繼續被邊緣化。