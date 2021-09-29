110全運會採取高規格防疫 侯友宜：競賽場地成立採檢隊
110年全國運動會將於10月16日至21日在新北市登場，聖火傳遞及部分會前賽已陸續進行中；體育處長洪玉玲今（29）日在市政會議上進行專案報告時表示，新北採取高規格的防疫措施，競賽場地成立採檢隊，提供安全的場館環境，讓選手在場上盡情發揮。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-29 13:51:51
洪玉玲指出，全國運動會再過17天就正式的展開，42處競賽場館已準備好，所有軟硬體設備、支援人力也都到位；整體的規劃以選手為主角，開發專屬賽會商品、專屬設計的服裝與勳章，整合社會資源提供選手破紀錄購車金、賽會聯名卡中超過3000家店家優惠，還有提供所有隊職員獨享的遊程等，歡迎全臺選手到新北創下個人最佳紀錄。
洪玉玲補充，雖然沒有開放觀眾入場，但民眾也能感受賽會的運動熱血氛圍，9月24日開始聖火傳遞，透過鐵路、網路、公路三路傳聖火跟大家交朋友，一系列的線上、線下活動邀請民眾參與；此外，還有異業合作推出聖火霜淇淋全臺熱賣中，先前更有火炬手徵選、全國海選主持人活動，讓更多選手以外的民眾可以參與賽會，隨時上場。
新北市長侯友宜強調，110年全國運動會的防疫措施，在中央流行疫情指揮中心的規範下，做更嚴謹的管控，不開放觀眾入場，可透過轉播或直播觀看，除基本的實聯制、體溫量測、手部消毒外，也要求所有人員賽前必須提供健康證明，另成立採檢隊，賽會現場設立專區，即時處理體溫超過37.5度的人員；會持續因應疫情發展，滾動式調整，提供各縣市隊職員最安心無虞的競賽環境。