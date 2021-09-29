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第十輪疫苗施打第二劑AZ、高端　符合資格者約106萬人

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-29 15:07:11｜2021-09-29 15:09:55

第十期疫苗開放民眾施打第二劑AZ與高端疫苗，中央流行疫情指揮中心今（29）公布，目前有89萬4896人能施打第二劑AZ，另有16萬5346人符合接種第二劑高端的資格。另外，針對接種高端的某網紅自費採檢結果暴增25倍，指揮中心指揮官陳時中今回應，體內抗體不能以單一個人數據當作依據。

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指揮中心統計，第十期符合預約資格民眾共計106萬242人，其中9月30日前符合已接種AZ第一劑，且間隔滿10週以上64歲至50歲，預約接種第二劑者達89萬4896人；10月6日前符合已接種高端第一劑，且接種間隔滿4週以上，預約接種第二劑者達16萬5346人。

另一方面，針對網紅「四叉貓」施打高端疫苗後，近日第二次自費檢驗抗體，發現體內抗體成長25倍，如此是否利於與外國談判疫苗認證事宜？

對此，陳時中回應，體內抗體跟個人體質、疫苗廠牌以及施打時間點都有一定關係，以單一個人數據當作談判基礎，恐怕有所困難，還是會以高端在做臨床試驗所作報告，當作基礎與國外談判。

▲中央流行疫情指揮中心公布國內新冠肺炎疫苗登記狀況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心公布國內新冠肺炎疫苗登記狀況。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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