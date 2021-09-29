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今增1例本土案例！印尼看護5月至今「採檢12次」仍確診

▲中央流行疫情指揮中心今（29）召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（29）召開記者會，說明最新疫情。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-29 14:47:24

中央流行疫情指揮中心今（29）公布，今日新增1例本土個案，該案為印尼籍看護，從5月至今有12次檢驗陰性的紀錄。

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指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16326），為印尼籍30多歲女性， 9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，於今日確診；衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，該案為印尼籍看護，於去年2月入境，於今年4至9月之間還有有多次更換雇主，又有進出醫療機構，因此從7月至今前後PCR加上快篩檢驗8次，其中最近一次陰性為9月22日；另外，若從5月中旬的本土疫情開始計算的話，該案在5、6月之間也有驗過4次，所以總共前後有檢驗12次，都是陰性；目前該案Ct值為33.9，後續還要搭配其他檢驗，來判斷該案是否為舊案。

▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，累計5月15日至今確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，累計5月15日至今確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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