為何「竹輪」中間會有洞？知情人點出驚人真相：太有學問
「竹輪」是日常生活中，許多人都會選擇的食物，在關東煮中更是常見，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何『竹輪』的中間會有洞呢？」沒想到就有知情人點出驚人真相，直言「其實太有學問」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-29 14:04:45
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「為什麼日式竹輪中間要有一個洞」的文章表示，「日式竹輪，就是一條長長的中間有洞，關東煮裡面很常看到的食物，不是台灣那種一整坨像甜不辣的」，這也讓原PO表示疑惑「為什麼竹輪中間需要有洞，是這樣比較好熟，還是造型，或是有其他用途？有知道的人可以解答一下嗎，我現在很困擾，每次去便利商店看到就很煩惱」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而就有知情人在臉書上表示，「因為竹輪以前是把魚漿裹在竹子上烤的，很有學問，現在烤竹輪方便多了」，而事實上，竹輪是日本傳統食品，做法是把魚肉泥、麵粉、蛋白、調味料混合，裹在竹籤或細木枝上並以火烤或蒸熟。現在多已改用機器製造，不再使用傳統的做法。
而在不同地區的竹輪更是有不同的做法，在日本青森縣有一種作法獨特的竹輪，稱為牡丹燒（牡丹焼き）或牡丹竹輪（牡丹ちくわ），原料主要是狹鱈。烤完之後，烤焦的部分就像是牡丹花花瓣的形狀一樣，因此得名，而在日本各地皆有不同的做法。在台灣基隆市，保留日治時代傳統製法的竹輪稱為吉古拉，源自日語發音Chikuwa（ちくわ）。港澳稱為獅子狗魚蛋、獅子狗卷或簡稱獅子狗。（編輯：王柏文）